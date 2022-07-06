«الاتحاد للطيران» تعتزم إطلاق أول مجموعة رموز غير قابلة للاستبدال

المصدر: أبوظبي ــ الإمارات اليوم

أعلنت شركة الاتحاد للطيران، عن الإطلاق المرتقب لأول مجموعة من الرموز غير القابلة للاستبدال (NFT)، والتي تحمل اسم «EY-ZERO1».



نماذج طائرات

وتضم السلسلة المستندة إلى المنفعة 10 نماذج لطائرات ثلاثية الأبعاد بتفاصيل عالية الدقة، تحمل كل منها كسوة أو طلاءً مختلفاً لهياكل طائرات «الاتحاد للطيران» من طراز «بوينغ 787 دريملاينر».

ويبلغ العدد الإجمالي لتشكيلة التذكارات المحدودة 2003 تذكارات ترمز إلى العام الذي تأسست فيه «الاتحاد للطيران»، وستطرح للبيع في تمام الساعة 6:00 مساء بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات بتاريخ 21 يوليو.

وتضم المقتنيات التذكارية طائرة «الاتحاد للطيران» التي تحمل ألوان طلاء «مانشستر سيتي» لكرة القدم، وطائرة «غرينلاينر».



عشاق المقتنيات

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتحاد للطيران، توني دوغلاس، إن إطلاق أول مجموعة من الرموز غير القابلة للاستبدال، لن تمنح محبي جمع المقتنيات وعشاق الطيران والمسافرين عملاً فنياً فريداً من نوعه وحسب، بل ستعود إليهم بفوائد كثيرة ملموسة على صعيد نمط الحياة والسفر مع «الاتحاد للطيران».

وأضاف: «تعتبر الرموز غير القابلة للاستبدال وغيرها من تقنيات الـ(ميتافيرس) ثورة على صعيد الاقتصاد الرقمي، ونحن فخورون بانضمامنا لأوائل شركات الطيران العالمية، في البحث واستكشاف ما يمكن أن تتيحه مثل هذه الميزة الجديدة للمتعاملين معنا».



مزايا الإطلاق

ووفقاً لـ«الاتحاد للطيران»، فإنه وبمجرّد شراء واحدة من تلك الرموز غير القابلة للاستبدال، يحصل المشتري على عضوية من الفئة الفضية في برنامج ولاء المسافرين «ضيف الاتحاد» لعام كامل، مع إمكانية فوز 10 أشخاص من حملة الرموز غير القابلة للاستبدال بتذاكر طائرات مجانية مع «الاتحاد للطيران».

كما يحظى مقتنو تلك الرموز على أولوية الوصول المسبق للتشكيلة المقبلة من الرموز غير القابلة للاستبدال والـ«ميتافيرس» المستقبلية المخطط لها من قبل الشركة بوصفها جزءاُ من استراتيجيتها «Web3».



التسجيل المسبق

واحتفاءً بالتشكيلة الجديدة، ستقدّم «الاتحاد للطيران» هدايا هي عبارة عن 20 من الرموز غير القابلة للاستبدال للأشخاص الذي يقومون بالتسجيل المسبق عبر الموقع etihad.com/zero1 بحلول 16 يوليو الجاري، لافتة إلى أن قيمة كل رمز تقدر بمبلغ 349 دولاراً، إضافة إلى الضريبة، وسيُغلق باب البيع في 18 أغسطس في تمام الساعة 6:00 مساءً بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.



ولفتت «الاتحاد للطيران» إلى أن الرموز غير القابلة للاستبدال ستكون متوافرة للشراء أيضاً عبر متجر «مكافآت ضيف الاتحاد»، ما يعني أن الـ70 مليون عضو من أعضاء «برنامج ضيف الاتحاد» سيتمكنون من استبدال أميالهم مقابل تلك الرموز.



وقود مستدام

كما سيتم سك مجموعة «EY-ZERO1» على «بلوك تشين بوليغون» Polygon لكفاءة الوقود، وستتعاون «الاتحاد للطيران» مع Aerial لتتبع الانبعاثات الكربونية للرموز غير القابلة للاستبدال.

وبهدف تعويض البصمة الكربونية لهذا المشروع بأكمله، ستخصص الشركة كافة إيرادات المجموعة لشراء وقود الطيران المستدام لعام 2022.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news