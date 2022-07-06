«طيران الإمارات» تستثمر 8 مليارات درهم لتحديث مقصورات أسطولها

المصدر: أزاد عيشو - دبي

كشفت شركة طيران الإمارات النقاب عن منتج «الدرجة السياحية الممتازة»، والتي ستتيح للمسافرين منطقة مخصصة لإنجاز إجراءات السفر في مطار دبي الدولي.وقال الرئيس التنفيذي للعمليات في «طيران الإمارات»، عادل الرضا، إن «طيران الإمارات» ستستثمر ثمانية مليارات درهم لتحديث وتجديد مقصورات أكثر من 120 طائرة من طرازي «بوينغ» و«إيرباص»، بما في ذلك تزويدها بمنتج «الدرجة السياحية الممتازة».

الدرجة الممتازة

وتفصيلاً، كشفت شركة طيران الإمارات النقاب عن منتج «الدرجة السياحية الممتازة» الجديدة بالكامل، في الأجواء وعلى الأرض.

وبحسب «طيران الإمارات»، فإن متعاملي «الدرجة السياحية الممتازة» سيحظون بمنطقة مخصصة لإنجاز إجراءات السفر في مطار دبي الدولي، أو استخدام أحد أكشاك الخدمة الذاتية لتجنب طوابير الانتظار.

تصميم المقاعد

ووفقاً للناقلة، تتميز مقصورة «الدرجة السياحية الممتازة» بالرفاهية، مع لمسات خشبية أنيقة مشابهة لدرجة «الأعمال»، فيما صممت المقاعد لتوفير راحة ودعم مثاليين مع مساند رأس قابلة للتعديل في ستة أوضاع.

كما يتميز المقعد الجلدي ذو اللون الكريمي، بامتداد واسع يصل إلى 40 بوصة، وعرض 19.5 بوصة، وقابلية انحناء ثماني بوصات، مع مساحة رحبة لتمديد الساقين.

ويتضمن المقعد مسندين للساقين والقدمين، إضافة إلى نقاط شحن يمكن الوصول إليها بسهولة، وطاولة جانبية للمشروبات.

وجهات السفر

وقال الرئيس التنفيذي للعمليات في «طيران الإمارات»، عادل الرضا، إن درجة المقصورة الجديدة تتضمن مقاعد فاخرة، ومساحة أكبر لتمديد الساقين، وخدمة تضاهي درجة «الأعمال» على العديد من الناقلات الأخرى.

وأضاف أن المقصورة الجديدة ستتوافر على الرحلات التي تخدمها طائرات «A380» العملاقة إلى وجهات: لندن، باريس، وسيدني، اعتباراً من الأول من أغسطس، وكرايستشيرش في نيوزيلندا، اعتباراً من ديسمبر 2022، مشيراً إلى أن «الدرجة السياحية الممتازة» تعد فئة قائمة بذاتها، وتقدم تجربة متميزة لا مثيل لها في الصناعة.

العمليات التشغيلية

وكشف الرضا في تصريحات لوسائل الإعلام، أن «طيران الإمارات» تعمل حالياً بنسبة 80% من حجم عملياتها التشغيلية مقارنة بمستويات ما قبل جائحة «كوفيد-19».

وأضاف أن معدل الحجوزات لموسم الصيف والفترة التي تليه قوية، لافتاً إلى إقبال كبير على جميع وجهات «طيران الإمارات».

وقال: «ننقل حالياً أكثر من ثلاثة ملايين مسافر شهرياً، وهو رقم قريب من مستويات ما قبل الجائحة»، لافتاً إلى أن معدل الإشغال على رحلات الناقلة الجوية يجاوز 80% حالياً.

وأضاف أن «طيران الإمارات» تشغل حالياً 70 طائرة «إيرباص 380»، وكامل أسطول «بوينغ 777»، فيما يتوقع تشغيل 90 طائرة «إيرباص 380» في نهاية العام الجاري.

وكشف الرضا أن «طيران الإمارات» ستستثمر ثمانية مليارات درهم، لتحديث وتجديد مقصورات أكثر من 120 طائرة من طرازي «بوينغ» و«إيرباص»، بما في ذلك تزويدها بمنتج «الدرجة السياحية الممتازة».

«الدرجة السياحية الممتازة»

تقع مقصورة «الدرجة السياحية الممتازة» على طائرات «طيران الإمارات» «إيرباص 380» بتقسيم الدرجات الأربع، في مقدمة الدور الرئيس الأرضي، وتضم 56 مقعداً بتوزيع «2-4-2». أما على طائرات «بوينغ 777» فسيجري تركيب ما يصل إلى 24 مقعداً في مقصورة تقع بين درجتي «الأعمال» و«السياحية».

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