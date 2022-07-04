«أبوظبي الدولي»: 2.8 مليون مسافر خلال يوليو وأغسطس

المصدر: أبوظبي ــ الإمارات اليوم

أعلنت شركة مطارات أبوظبي، عن زيادة في حركة السفر في مطار أبوظبي الدولي، ضمن التوقعات المتعلقة بموسم عطلة عيد الأضحى والعطلات الصيفية.



وتوقعت «مطارات أبوظبي» أن يستخدم 2.8 مليون مسافر، مطار أبوظبي الدولي خلال شهري يوليو وأغسطس من العام الجاري، منهم 414 ألف مسافر خلال فترة عيد الأضحى المبارك في الفترة بين السابع و15 يوليو 2022.



وقال الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في «مطارات أبوظبي»، فرانسوا بوريين: «يسعدنا أن نشهد ازدياد الحركة مع استمرار القطاع في التعافي وعودة ثقة المستهلكين. وسيكون لحركة السفر خلال موسم الذروة المقبل تأثيراً إيجابياً على تقديراتنا لحركة السفر لعام 2022 والتي نتوقع أن تزيد عن 13 مليون مسافر عبر مطار أبوظبي الدولي بحلول نهاية العام».



ونصحت «مطارات أبوظبي»، المسافرين من مطار أبوظبي الدولي، الاستفادة من نقاط تسجيل الوصول عبر الإنترنت/عن بُعد، ونقاط تسليم الأمتعة والخدمات الأخرى التي تقدمها شركات الطيران، لضمان تجربة مطار سلسة وتجنب التأخيرات المحتملة.

واكدت أن مرفق فحص مسحة الأنف «بي سي آر- PCR» لا يزال متوافراً في المطار أيضاً، خدمة اختيارية مقابل 40 درهماً للمسافرين الذين يرغبون في تفعيل حالة المرور الخضراء على تطبيق «الحصن»، مشيرة إلى أنه أمر إلزامي لدخول الأماكن العامة والمعالم السياحية والمراكز التجارية والمرافق الأخرى في إمارة أبوظبي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news