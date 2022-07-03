«ديوا» تضيف 700 ميغاواط إلى القدرة الإنتاجية للطاقة في دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) أن القدرة الإنتاجية الإجمالية للطاقة وصلت إلى 14 ألفاً و117 ميغاواط، بعد إضافة 700 ميغاواط، منها 600 ميغاواط من «مجمّع حصيان لإنتاج الطاقة»، الذي يعمل بالغاز الطبيعي، و100 ميغاواط من الألواح الشمسية الكهروضوئية، ضمن المرحلة الخامسة من «مجمّع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية»، الذي تنفذه الهيئة، ويعدّ أكبر مجمّع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم بنظام المنتج المستقل للطاقة، وستصل قدرته الإنتاجية إلى 5000 ميغاواط بحلول عام 2030.

مجمّع الطاقة الشمسية

وأفادت الهيئة بأنه وبإضافة 100 ميغاواط من المرحلة الخامسة التي ستصل قدرتها الإنتاجية إلى 900 ميغاواط بتقنية الألواح الشمسية الكهروضوئية عند اكتمالها، فإن القدرة الإنتاجية الحالية لـ«مجمّع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية» تصل إلى 1627 ميغاواط باستخدام الألواح الشمسية الكهروضوئية.

ولفتت الهيئة إلى أنها تنفذ مشروعات أخرى في المجمّع بإجمالي 1233 ميغاواط، باستخدام تقنيتي «الألواح الشمسية الكهروضوئية» و«الطاقة الشمسية المركزة».

بنية متطوّرة

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير: «نعمل في إطار رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لتوفير بنية تحتية متطوّرة تسهم في ترسيخ مكانة دبي، وجهة مفضلة للعيش والعمل والاستثمار، والزيارة، وتلبي الطلب المتزايد على خدمات الكهرباء والمياه وفق أعلى معايير التوافرية والاعتمادية والكفاءة والجودة».

وأضاف: «طوّرت الهيئة خطط توسعة البنية التحتية للطاقة والمياه، بناءً على توقعات الطلب حتى عام 2031. وسنواصل العمل على تنفيذ مشروعات رائدة لتنويع مصادر إنتاج الطاقة تشمل مختلف مصادر وتقنيات الطاقة النظيفة والمتجددة المتاحة في دبي، لتحقيق رؤية القيادة لمستقبل أكثر إشراقاً واستدامة لأجيالنا المقبلة».

الطاقة النظيفة

وكشف الطاير أن «القدرة الإنتاجية للطاقة النظيفة ضمن مزيج الطاقة في دبي تبلغ 11.5%، ومن المتوقع أن تصل إلى 14% في نهاية العام الجاري، في إطار (استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050)، و(استراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي)، لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر طاقة نظيفة بحلول عام 2050».

«مجمّع حصيان»

يشار إلى أن القدرة الإنتاجية الحالية لـ«مجمّع حصيان لإنتاج الطاقة»، الذي يعمل بالغاز الطبيعي، تبلغ 1800 ميغاواط بنظام المنتج المستقل، وستتم إضافة 600 ميغاواط أخرى خلال العام المقبل، لتصل بذلك القدرة الإنتاجية للمجمّع إلى 2400 ميغاواط. ويضاف «مجمّع حصيان» لإنتاج الطاقة إلى مجمّع محطات جبل علي لإنتاج الطاقة وتحلية المياه الذي يعدّ إحدى الركائز الرئيسة لتزويد إمارة دبي بخدمات كهرباء ومياه ذات اعتمادية وكفاءة وجودة عالية بقدرة إنتاجية إجمالية تبلغ 9547 ميغاواط من الكهرباء.

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