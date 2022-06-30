مصرف الإمارات للتنمية يمنح «JLW الشرق الأوسط» تسهيلاً تمويلياً لتنفيذ مركز بيانات في «مصدر»

المصدر: أبوظبي ــ الإمارات اليوم

أعلن مصرف الإمارات للتنمية، عن الموافقة على منح تسهيل تمويل تجاري لشركة «JLW» الشرق الأوسط، لتصميم وبناء وتسليم مركز بيانات ينطلق العمل فيه بقوة 31.8 ميغاواط، وترتفع قدرته لاحقاً إلى 60 ميغاواط، وذلك في «مدينة مصدر» بأبوظبي.



ووقع اتفاقية التسهيل التمويلي الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، أحمد محمد النقبي، ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة JLW الشرق الأوسط، مايكل بوفرحات.

وقال النقبي إن إنجاز مركز البيانات في «مصدر» سيسهم إلى تعزيز البنية التحتية الرقمية لدولة الإمارات والتحول التدريجي إلى اقتصاد رقمي متكامل، إضافة الى تسريع سيادة البيانات، وتطوير إمكانيات تحليلها ومعالجتها وغيرها من الخدمات في التقنيات التي تركز على البيانات في الدولة.



من جانبه، اعتبر الرئيس التنفيذي لشركة JLW الشرق الأوسط، مايكل بوفرحات، اتفاقية التمويل خطوة مهمة للشركة.

وقال: «بصفتنا أحد كبار المقاولين المتخصصين في مجال الأعمال الميكانيكية والكهربائية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فإننا ندرك أن الوصول إلى التمويل المناسب لهذا النوع من المشروعات يمكن أن يكون صعباً ومعقداً،ولكن الحل المرن والتنافسي للغاية الذي وفّره مصرف الإمارات للتنمية سيضمن وفاءنا بمعايير الجودة الصارمة لعميلنا».

وبموجب العقد، ستكون الشركة مسؤولة عن التصميم الجاهز، والهندسة، والمشتريات، والتركيب، والاختبار، والتكليف، وتسليم مركز البيانات.

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