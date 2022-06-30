الانتهاء من مشروع تجديد المدرج الشمالي في مطار دبي الدولي DXB بنجاح كبير

المصدر: دبي - وام

أعلنت مؤسسة مطارات دبي الانتهاء من مشروع تجديد المدرج الشمالي في مطار دبي الدولي DXB مع تحقيق نجاح كبير في تنفيذ العمليات وإعادة فتح المدرج المزدوج بحسب المخطط الموضوع.

وتوج افتتاح المدرج الجديد في تاريخ 22 يونيو مع إقلاع أول رحلة تابعة لطيران الإمارات من طراز إيرباص 380 متجهة إلى العاصمة الأردنية "عَمان" وهبوط أول طائرة تابعة لطيران الإمارات من نفس الطراز قادمة من مدينة سيدني في استراليا معلنة إعادة العمل رسميا على المدرج الشمالي وعودته لاستقبال الرحلات بشكل كامل استعداداً لاستيعاب حركة الركاب المزدحمة خلال فترة الصيف.

يأتي ذلك في ظل المؤشرات القوية التي حققها مطار دبي الدولي DXB منذ بداية العام الجاري مع استقبال أكثر من 13.6 مليون مسافر خلال الربع الأول لذا يأتي الانتهاء من مشروع تجديد المدرج وفق الجدول الزمني المخطط وإعادة افتتاحه في الوقت المناسب لاستيعاب الزيادة الكبيرة في حركة الركاب تزامنا مع موسم العطلات الصيفية واستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر الأمر الذي سيسهم في ارتفاع عدد المسافرين مع نهاية العام بالإضافة إلى النمو على المدى الطويل في العقود المقبلة.

وقال بول غريفيث الرئيس التنفيذي لمؤسسة مطارات دبي إن مشروع تجديد المدرج الشمالي يشكل خطوة استراتيجية استباقية من قبل مؤسسة مطارات دبي وجميع شركائها الاستراتيجيين للاستثمار في البنية التحتية في مطار دبي الدولي DXB .. كما يعكس التزامنا المستمر بالارتقاء بتجربة المسافرين وتحقيق التميز في الخدمات المقدمة فضلاً عن تعزيز السلامة والكفاءة التشغيلية والقدرة الاستيعابية للمطار في المستقبل.

وأضاف غريفيث : هناك بعض المراحل في المشروع قد تم إنجازها وتسليمها قبل الموعد المحدد مما ساهم في تسريع وتيرة الاستعدادات لإعادة افتتاح المدرج والعمل بالمدرج المزدوج في أكثر المطارات ازدحاما في العالم بحسب المخطط الزمني المحدد، وبفضل الجهود الدؤوبة والدعم المستمر من جميع فرق العمل والشركاء الاستراتيجيين ستواصل البنية التحتية المتطورة في المطار مسيرتها في تقديم تجربة استثنائية وفق أعلى المستويات العالمية لعشرات الملايين من المسافرين عبر مطار دبي الدولي DXB خلال السنوات القادمة.

وواصل منذ بداية المشروع أكثر من 400 مهندس ميداني و3800 عامل العمل على مدار الساعة لإنجاز المشروع وتنفيذ الأعمال المقررة بسرعة وكفاءة عالية حيث تشمل هذه الأعمال إعادة تقوية وتسطيح أرض الممر المركزي للمدرج والذي يبلغ طوله 4500 متر وتقوية وتوسيع الممرات المجاورة بالإضافة إلى استبدال أكثر من 4230 وحدة من مصابيح الإضاءة في المدرج واستخدام تقنيات تكنولوجية لأجهزة استشعار الملاحة الجوية ومعدات الأرصاد الجوية تدعيم رصف مداخل ومخارج الممرات الرئيسية صيانة البنية التحتية للصرف الصحي بالإضافة إلى نقل المحطة الفرعية للمساعدات الملاحية الأمر الذي يسهم في تعزيز معايير السلامة وزيادة القدرة التشغيلية للمدرج الشمالي.

جدير بالذكر أنه تم افتتاح مطار دبي وورلد سنترال DWC والاستفادة من البنية التحتية القوية في الارتقاء بتجربة المسافرين وتسهيل رحلتهم خلال فترة إغلاق المدرج الشمالي التي استمرت لمدة 45 يوما مع توجيه أكثر من ألف رحلة أسبوعيا يتم تشغيلها بواسطة عدد من شركات الطيران منها الخطوط الجوية القطرية فلاي دبي سبايس جت إنديجو طيران الهند إكسبريس وطيران الخليج.

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