«تريا».. مشروع يلتزم بعناصر الاستدامة البيئية في «دبي للسيليكون»

المصدر: إعداد: مدحت السويفي

يقدم مشروع «تريا» السكني من تطوير «شركة ديار للتطوير»، أحدث حلول السكن المتوافقة مع عناصر الاستدامة البيئية، والمنازل الذكية.

يتألف المشروع من 32 طابقاً، ويحتل موقعاً مميزاً في منطقة واحة دبي للسيليكون.

ومن المنتظر أن يرتقي البرج بأسلوب الحياة العصرية إلى مستويات جديدة تماماً من خلال مرافق لياقة بدنية شبيهة بالمنتجعات الفخمة، واحتوائه على أحواض سباحة، ونادٍ اجتماعي، ونادٍ رياضي متطور، وجناح لممارسة رياضة اليوغا، وغرف مخصصة للبخار والـ«ساونا»، وملاعب «سكواش» وتنس، وسينما خارجية، ومساحات خضراء.

سيتميز البرج كذلك بأضواء موفّرة لاستهلاك الطاقة، وتجهيزات منزلية من أفضل العلامات التجارية، وتصاميم داخلية راقية، مع واجهة أنيقة من الزجاج والألمنيوم، كما سيوفر مجموعة واسعة من الخيارات السكنية التي تشمل استديوهات بمساحات فسيحة، وشققاً مؤلفة من غرفة وغرفتين وثلاث غرف نوم، ووحدات «تاونهاوس» و«دوبلكس»، إضافة إلى شقق «بنتهاوس».

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