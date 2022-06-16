«دبي المالي العالمي»: 1000 مشارك في «أسبوع التكنولوجيا المالية»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن مركز دبي المالي العالمي، عن استضافة فعالية «أسبوع التكنولوجيا المالية في مركز دبي المالي العالمي» يومي 28 و29 يونيو 2022 في فندق «ريتز كارلتون»، والتي ستجمع تحت مظلتها كوكبة من شركات سوق التكنولوجيا المالية في المنطقة.

وسيقدم الحدث للاعبين الرئيسين في قطاع التكنولوجيا المالية فرصة قيمة لمناقشة وبحث العوامل التي تدعم نمو قطاع الخدمات المالية مستقبلاً، فيما يتوقع أن يشارك في الفعالية أكثر من 1000 مشارك، بما فيها شخصيات تضم مبتكرين ومؤسسات استثمار وبنوكاً وصناع سياسات، وشركات خدمات مالية.

كما سيشهد الحدث إلقاء أكثر من 40 كلمة قيمة من متحدثين في تخصصات عدة، وسيتخلله جلسات حوارية، وعرض حالات استخدام ضمن مجموعة من الشركات والمؤسسات، فضلاً عن الكشف عن منتجات مبتكرة ستساعد على تسريع وتيرة تبني حلول الجيل المقبل التكنولوجية التي ستنقل القطاع إلى مستويات جديدة.

وسيركز «أسبوع التكنولوجيا المالية» على 10 مجالات رئيسة ترسم المرحلة التالية من قطاع التكنولوجيا المالية وتضم: «الويب 3.0»، العالم الافتراضي (ميتافيرس)، الرموز غير القابلة للاستبدال، العملات الرقمية، بلوك تشين، المدفوعات، التمويل المدمج، الخدمات المصرفية المفتوحة، التكنولوجيا التنظيمية، البيئة والمجتمع، الحوكمة.

وقال الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، عارف أميري: «تعكس استضافتنا لفعالية (أسبوع التكنولوجيا المالية في مركز دبي المالي العالمي) التزامنا الراسخ بتسريع المرحلة التالية من نموه».

وأضاف أن الفعالية تقدم فرصة مثلى تمكن اللاعبين الرئيسين في القطاع من التواصل والتعاون، وإيجاد الأفكار التي تسهم في تسريع وتيرة النمو والابتكار في القطاع.

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