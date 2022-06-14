«ديوا»: 36% نسبة الإنجاز لمشروع «خزان مياه حتّا»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

وصلت نسبة الإنجاز في مشروع خزان المياه الذي تنفذه هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» في منطقة حتا، إلى 36.25% من إجمالي المشروع مقارنة بنسبة 32.6% مستهدفة بحسب جدول المشروع المعتمد.

وتبلغ الطاقة الاستيعابية للمشروع 30 مليون غالون، بكلفة تقارب 86 مليون درهم، فيما تم البدء في المشروع في السابع من أبريل 2021 ومن المتوقع الانتهاء منه في أبريل من العام المقبل.

خزانا مياه

ويشتمل المشروع على إنشاء خزانين بقدرة تخزينية تبلغ 30 مليون غالون من المياه المحلاة، وبناء المباني الداعمة: (مبنى محطة فرعية، مبنى للعمليات، مبنى للتجهيزات، مبنى حفظ المواد الكيماوية، مبنى توليد ثاني أكسيد الكلور)، وتمديد أنابيب المداخل والمخارج.

وقد اكتملت أعمال الأساس الإنشائية لجميع المباني والخزانات بنسبة 100%، فيما بلغت نسبة الاكتمال في الأعمال فوق الأرضية 27%، وتم أيضاً تمديد 35% من الأنابيب.

خطة تنموية

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير، الذي تفقد تقدم سير العمل في مشروع خزان المياه: «نسعى إلى تحقيق الخطة التنموية الشاملة لمنطقة حتّا التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وترسيخ أسس التنمية المستدامة لتلك المنطقة، ومكانة دبي الرائدة في المنطقة، كمثال يحتذى في فاعلية وكفاءة البنى التحتية لشبكات الكهرباء والمياه، بما يفي بالمتطلبات الحالية والمستقبلية لكل نواحي التنمية في الإمارة».

وأضاف: «ندعم كذلك رؤية دبي الشاملة بالنسبة لاستدامة موارد المياه في إطار الاستراتيجية المتكاملة لإدارة الموارد المائية في دبي 2030، والتي تركز على تعزيز الموارد المائية، واستخدام أحدث التقنيات والحلول المبتكرة».

القدرة الإنتاجية

ولفت إلى أن القدرة الإنتاجية للهيئة تبلغ حالياً 490 مليون غالون من المياه المحلاة يومياً، في وقت تنفذ الهيئة أيضاً في «منطقة حتا» المحطة الكهرومائية التي تعد الأولى من نوعها في منطقة الخليج العربي، باستثمارات تقدر بنحو مليار و421 مليون درهم، لتصل القدرة الإنتاجية للمحطة إلى 250 ميغاواط بسعة تخزينية 1500 ميغاواط ساعة. وتابع الطاير: «يأتي المشروع ضمن جهود الهيئة الرامية إلى زيادة السعة التخزينية لإمارة دبي لتصل الى 7212 مليون غالون في عام 2025 مقارنةً بالسعة الحالية التي تبلغ 822 مليون غالون، في وقت تعمل الهيئة على تحسين كفاءة واعتمادية شبكات المياه، ورفع كميات التدفق المائي لتلبية النمو المتسارع على المياه في مختلف مناطق دبي، وزيادة المخزون الاحتياطي للمياه في دبي، ما يسهم في تعزيز مسيرة التنمية المستدامة».

وذكر الطاير أن الهيئة تعمل حالياً على تنفيذ مشروعين رائدين آخرين في «حتا» هما «قمة دبي الجبلية» و«شلالات حتا المستدامة»، لتسهم هذه المشروعات في تعزيز مكانة «حتا» كواحدة من أبرز مناطق الجذب السياحي في إمارة دبي.

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