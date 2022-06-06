سوق أبوظبي العالمي يصدر أنظمة جديدة لعمليات البيع على المخطط لمشروعات التطوير العقاري

المصدر: أبوظبي ــ وام

أصدر سوق أبوظبي العالمي، أنظمة جديدة لتنظيم عمليات البيع على المخطط لمشروعات التطوير العقاري والرسوم الخاصة بها.

وتهدف هذه الأنظمة الجديدة إلى رفع ثقة المستثمرين ومتعاملي السوق في مشروعات التطوير العقاري في جزيرة المارية، من خلال إنشاء سجل خاص باتفاقيات الحجز التي يبرمها المطور الرئيسي لجزيرة المارية مع أي من المطورين الفرعيين أو المشترين.

وتنطبق اللوائح الجديدة أيضاً على اتفاقيات الحجز التي يبرمها المطورون الفرعيون مع المشترين.

كما أجرى سوق أبوظبي العالمي تعديلات على الأنظمة الحالية الخاصة بالملكية العقارية للعام 2015، من خلال تعزيز الالتزام بتسجيل حقوق عقارية كعقود الإيجار، وأي تجديد لتلك العقود لدى السجل العقاري الحالي في سوق أبوظبي العالمي، فضلاً عن توضيح الفترة الزمنية التي يتوجب من خلالها التسجيل، إضافة إلى العقوبات على المخالفات التي يتم ارتكابها.

تجدر الإشارة إلى أن مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي عدل الجدول الحالي للرسوم العقارية وإصدار القواعد الخاصة بأنظمة الملكية العقارية للعام 2022.

واعتبر الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي، ظاهر بن ظاهر المهيري، السجل المُنظم لعمليات البيع على المخطط الجديد، خطوة أولى لتنظيم اتفاقيات البيع على المخطط في جزيرة المارية.

وقال: «لقد وضع المجتمع في جزيرة المارية ثقته في سلطة التسجيل، لوضع إطار تشريعي قوي، وهذا هو بالتحديد ما نعمل عليه حالياً، وهو ما سنعمل على تحقيقه في المستقبل، كما نتطلع إلى تنفيذ الإطار التشريعي الكامل الذي سيوفر لسوق أبوظبي العالمي قدراً أكبر من الإشراف والرقابة على العديد من جوانب عملية التطوير العقاري في الجزيرة».

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