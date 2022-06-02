«إينوك» تسجل نمواً بنسبة 350% في مبيعات الزيوت البحرية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت مجموعة إينوك تسجيل نمو بنسبة 350% في مبيعات ذراعها لأعمال زيوت التشحيم البحرية «ستراتا»، منذ عام 2019 ولغاية 2021، وذلك نتيجةً لتوسيع المجموعة رقعة حضورها العالمي ودعم سلسلة التوريد وتعيين موزعين في الأسواق البحرية الرئيسة.

وتغطي شبكة إينوك لتزويد منتجات زيوت التشحيم البحرية «ستراتا»، في الوقت الراهن 126 ميناء بحرياً في 20 دولة، وقدمت هذه المنتجات لنحو 1700 سفينة.

وخلال العامين الماضيين، وسعت «إينوك» شبكتها من شركاء قنوات التوزيع غير المباشرة في الأسواق الرئيسة، وتعتزم توسيع حضورها العالمي في قطاع زيوت التشحيم البحرية «ستراتا»، عبر إضافة 20 ميناء جديد لشبكتها الحالية خلال عام 2022.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك، سيف حميد الفلاسي، إن «مجموعة (إينوك) نجحت في التحوّل من شركة نفط وطنية، إلى جهة ذات تأثير عالمي في القطاع، وتمكّنت من ترسيخ حضورها في العديد من الأسواق المحلية والدولية، حيث تقدّم محفظة متنوعة من منتجات زيوت التشحيم البحرية (ستراتا)، ونعتزم خلال العام الجاري التوسّع إلى 20 ميناء جديد، وذلك انسجاماً مع خططنا الرامية لمواصلة تعزيز حضورنا العالمي».

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