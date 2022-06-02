بدء تداول العقود الآجلة لـ «خام نفط عُمان» في «دبي المالي»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن سوق دبي المالي، تدشين تداولات العقود الآجلة لـ«خام نفط عُمان»، ما يوفر للمستثمرين فرصة فريدة للاستثمار في هذه الفئة المهمة من الأصول.

وتم إطلاق تداولات «عقد خام نفط عُمان المُجزأ»، خلال احتفالية خاصة لقرع جرس افتتاح التداول، بحضور الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي، حامد علي، والمدير العام لبورصة دبي للطاقة، رائد السلامي.

ويتبع العقد الآجل الجديد في سوق دبي المالي، أداء «عقد خام نفط عُمان» المتداول في بورصة دبي للطاقة، ما يُتيح لأكبر عدد مُمكن من المستثمرين تداوله، وهو عقد شهري يتم تداوله بالدولار الأميركي، كما تتم تسويته نقدياً بصورة يومية وفقاً لسعر الإغلاق.

ويتيح العقد للمستثمرين تنويع محافظهم الاستثمارية، والاستفادة من تحركات أسعار النفط صعوداً وهبوطاً، فضلاً عن الاستفادة من تسهيلات الرافعة المالية، لزيادة حجم محافظهم الاستثمارية وعائداتهم المحتملة، وخفض مبلغ الاستثمار الأولي إلى حد بعيد.

وقال الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي و«ناسداك دبي»، حامد علي: «ينطوي إطلاق (عقد خام نفط عُمان المُجزأ) في سوق دبي المالي على أهمية كبيرة، كونه يسهم في وضع فئة أصول جديدة كلياً في متناول المستثمرين في سوق دبي المالي، خصوصاً مستثمري التجزئة الذين أصبح بمقدورهم المشاركة في الفرص التي يوفرها قطاع النفط باعتباره بين أهم القطاعات الاقتصادية في المنطقة». وتوجه بالشكر إلى بورصة دبي للطاقة لتعاونها الكبير في إنجاز هذه الخطوة المهمة.

من جهته، قال المدير العام لبورصة دبي للطاقة، رائد السلامي، إن عقد خام نفط عمان المُجزأ يوفر الفرصة لمتعاملي سوق دبي المالي، وللمرة الأولى، لتداول أكبر فئات الأصول وأكثرها تأثيراً وارتباطاً بالاقتصاد الإقليمي والعالمي.

وأضاف أن بورصة دبي للطاقة مستمرة دائماً بدعم وتطوير الأسواق المالية في المنطقة، وتوفير الأدوات المالية التي من شأنها تعزيز مكانة دبي الاقتصادية على الساحة العالمية.

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