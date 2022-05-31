إطلاق مجلس شباب قطاع الطيران المدني بالدولة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلقت الهيئة العامة للطيران المدني مجلس شباب قطاع الطيران المدني على مستوى الدولة، وذلك بالتماشي مع الأجندة الوطنية للشباب، وحرصاً على المساهمة في تأهيل وتطوير الكوادر الوطنية الشابة في مختلف مجالات قطاع الطيران المدني وخلق منظومة شبابية مبتكرة تساهم في استدامة هذا القطاع الحيوي وتمارس دوراً هاماً في تنمية اواصر التعاون بين الشباب من مختلف الجهات، ليكون نموذجاً ملهماً لصناع مستقبل قطاع الطيران المدني من الشباب، وحاضناً للعديد من المبادرات الشبابية التي سيتم اطلاقها في المستقبل القريب، ويضم المجلس 16 عضواً من مختلف تخصصات قطاع الطيران.

حضر اطلاق المجلس الذي تم في مركز الشباب بدبي، عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد ورئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للطيران المدني، وشما المزروعي، وزيرة الدولة لشؤون الشباب، وسيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني وسعيد محمد النظري مديرعام الهيئة الإتحادية للشباب، ومحمد أهلي مدير عام هيئة دبي للطيران المدني، ومحمد أحمد الكويتي، مديرعام الأدارة العامة لأمن المنافذ بالانابة، وشريف الهاشمي، الرئيس التنفيذي بالانابة بمطارات أبوظبي، وجمال الحاي، نائب الرئيس التنفيذي لمطارات دبي، بالاضافة الى ممثلين عن شركات النقل الوطنية والمطارات ومؤسسات خدمات الطيران.

وقال عبدالله بن طوق المري، خلال كلمته: "تأتي أهمية تشكيل هذا المجلس القطاعي كونه الأول من نوعه على مستوى الدولة الذي يضم في عضويته ممثلين عن جهات حكومية وخاصة، تطبيقاً للتوجهات الحكومية لبناء اقتصاد مبني على المعرفة واستمراراً لتحقيق المهمة المتمثلة في تعزيز تمكين دور الشباب وتفعيل دورهم واستثمار طاقاتهم في كافة المجالات ومنها قطاع الطيران المدني الذي يعتبر ركيزة اساسية في اقتصاد الدولة الحالي والمستقبلي ويشكل بدوره احد محاور مئوية الامارات "2071".

وأضاف:" يُجسد تشكيل هذا المجلس جسراً للتواصل والتعاون بين الشباب من مختلف الجهات المعنية بقطاع الطيران بالدولة، ونتطلع إلى دوره المرحلة المقبلة في دعم مسيرة التنمية الوطنية المستدامة واستشراف المستقبل بقيادة شباب يتسلحون بقوة ناعمة تمكّنهم من المساهمة والمشاركة بفاعلية في وضع الخطط التنموية المستقبلية، وتشجعهم على تطوير المبادرات والابتكارات التي ترقى بقطاع الطيران داخل الدولة وخارجها والمساهمة في إعداد جيل واعد من القادة الشباب."



وأشادت شما بنت سهيل المزروعي خلال كلمتها بتميز هذا المجلس بأنه لا يقتصر على جهة واحدة فقط، بل على قطاع تنموي هام يشهد تطور مستمر. وأضافت "قيمة المجالس الشبابية ليست بعددها أو بحجمها، بل بالأثر الذي تخلقه على مستوى المؤسسات وتمكين الأفراد."

كما عبرت عن إيمانها بأن هذا المجلس سيشكل محفزاً هاماً لكافة الشباب وسينعكس إيجاباً على تطوير قطاع الطيران المدني، وسيبرز للعالم نهج عمل دولة الإمارات الذي يتميز بالابتكار وبروح الفريق الواحد واستشراف المستقبل وتمكين الشباب.

كما صرح سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني " نسعى من خلال تشكيل مجلس شباب قطاع الطيران المدني إلى تفعيل الدور الهام للشباب في القطاع وتعزيز ريادتهم من خلال مشاركة التجارب الفعالة وتقديم المبادرات والحلول المبتكرة والاقتراحات التي ترقى بقطاع الطيران في الدولة، وذلك تماشيا مع رؤية دولة الإمارات التي أولت الشباب أهمية كبيرة ووفرت لهم كافة سبل الدعم والتوجيه" بما يساهم في إعداد جيل واعد من القادة الشباب في قطاع الطيران.

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