«فلاي دبي»: 60 رحلة يومياً في الاتجاهين بين دبي والدوحة خلال «كأس العالم»

المصدر: ازاد عيشو ــ الدوحة

قال الرئيس التنفيذي لـ«شركة فلاي دبي»، غيث الغيث، إن الناقلة ستشغل 60 رحلة يومياً على مدار 24 ساعة في الاتجاهين، بين مدينتي دبي والدوحة، بالتزامن مع مباريات كأس العالم 2022، والتي تنطلق في 21 نوفمبر وتستمر حتى 18 ديسمبر المقبل.



وذكر الغيث في مؤتمر صحافي عقد في العاصمة القطرية، الدوحة اليوم، أن «فلاي دبي» ستشغل الرحلات انطلاقاً من مطار آل مكتوم الدولي، باستخدام طائرات من طراز «737 ماكس».

بدورها، أعلنت الخطوط الجوية القطرية خلال المؤتمر الصحافي، أنها ستتعاون مع شركات: «فلاي دبي»، «الخطوط الكويتية»، «الطيران العماني»، «الخطوط السعودية»، لإتاحة رحلات جوية على مدار 24 ساعة لحاملي تذاكر المباريات خلال بطولة كأس العالم.

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