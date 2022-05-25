«مطارات دبي» تلغي تعرفة فتح العدّاد لـ«تاكسي دبي» من «دبي وورلد سنترال».. وأماكن مجانية لصف السيارات

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

أعلنت مؤسسة مطارات دبي عن توفير شبكة متكاملة من خدمات النقل للربط بين «مطار دبي الدولي DXB» و«مطار دبي وورلد سنترال DWC»، وذلك في إطار الإجراءات الاستباقية التي تم اتخاذها خلال فترة إغلاق المدرج الشمالي في مطار دبي الدولي، من أجل تنفيذ عملية تطوير شاملة للمدرج، مع توجيه عدد من الرحلات إلى «دبي وورلد سنترال»، وللحد من التأثيرات على رحلات الطيران وحركة المسافرين.



وكشفت «مطارات دبي» في بيان عن إتاحة أماكن مجانية لصف السيارات للمسافرين عبر «مطار دبي وورلد سنترال» بطاقة استيعابية تصل إلى 2500 سيارة، فضلاً عن تقديم خدمة الحافلات المجانية بين جميع مباني الركاب في «دبي الدولي» و«دبي وورلد سنترال» كل 30 دقيقة على مدار 24 ساعة يومياً، لضمان تجربة تنقل سلسة ومريحة لجميع المسافرين.



وأعلنت «مطارات دبي» عن إلغاء تعرفة فتح العداد لمركبات «تاكسي دبي» لكافة الرحلات من مطار «دبي وورلد سنترال»، وتوفير خصومات لسيارات «أوبر – Uber»، والتمتع بالأسعار المميزة باستخدام كود الخصم «DWC2022» من خلال استخدام التطبيق.



ولفتت كذلك إلى متابعة مسار الحافلات «N55» و«F55» من قبل هيئة الطرق والمواصلات دبي، مع توفير خيارات نقل فعالة من حيث الكلفة لجميع المسافرين من «مطار دبي وورلد سنترال»، مع ملاحظة أنه يجب على المسافرين أن يدركوا أنه لن يسمح للأمتعة.



ودعت مؤسسة مطارات دبي، جميع المسافرين، إلى التحقق من جميع المعلومات الخاصة برحلتهم قبل الوصول إلى مطار المغادرة، مع مراعاة مزيد من الوقت الإضافي للوصول إلى المطار، لتجنب التأخير عن موعد الرحلة، أو أي تحديات أخرى قد تطرأ، وذلك خلال فترة الإغلاق التي تستمر 45 يوماً.

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