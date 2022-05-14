7,9 % نموا في حصة الفرد من الناتج المحلي الاجمالي خلال عهد خليفة

المصدر: عبير عبد الحليم ابوظبي

كشف المركز الاتحادي للتنافسية والاحصاء ان معدل نمو حصة الفرد من الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الجارية بلغ 7,9% خلال سنوات حكم المغفور له صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان

كما كشف المركز ان الزيادة في قيمة الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الجارية خلال الفترة من عام 2004الى عام 2021 بلغت 946,195 مليار درهم في حين بلغت الزيادة في قيمة الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الثابتة 695,587 مليار درهم.

وتفصيلا، شهد الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الجارية قفزت عديدة في عهد خليفة بين عامي 2004 -2021 حيث بلغ عام 2004 اكثر من 542,885 مليار درهم ثم قفز عام 2005 الى 663,318 مليار درهم ثم قفز عام 2006 الى 815,723 مليار درهم ثم واصل النمو ليبلغ 947,197 مليار درهم عام 2007 ثم استمر في ارتفاعه ليصل الى تريليون و158 مليارا و581 مليون درهم عام 2008.

وواصل الناتج المحلي الاجمالي، مسيرة النمو ليصل الى تريليون و287 مليارا و821 مليون درهم عام 2011، ثم الى تريليون و375 مليارا و684 مليون درهم عام 2012 ثم الى تريليون و432 مليارا وو670 مليون درهم عام 2013 ثم الى تريليون و480 مليارا و521 مليون درهم عام 2014 وواصل نموه ليصل الى تريليون و550 مليارا و585 مليون درهم عام 2018 ثم بلغ تريليون و532 مليارا و224 مليون درهم عام 2019 ثم بلغ تريليون و489 مليارا و80 مليون درهم عام 2021.

كما شهد الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الثابتة قفزات عديدة في عهد خليفة حيث بلغ 797,052 مليار درهم عام 2004 ثم نما الى 835,750 مليار درهم عام 2005 ثم ارتفع الى 917,965 مليار درهم عام 2006.

وواصل نموه ليبلغ 947,197 مليار درهم عام 2007 ثم الى 977,430 مليار درهم عام 2008 ثم ينمو الى تريليون و64 مليارا و244 مليون درهم عام 2010 ثم الى تريليون و137 مليارا و981 مليون درهم عام 2011 ثم واصل النمو عام 2012 حيث بلغ تريليون و189 مليارا و5 ملايين درهم وقفز عام 2013 ليبلغ تريليون و249 مليارا و87 مليون درهم.

وواصل الناتج المحلي الاجمالي، النمو ليصل الى تريليون و304 مليارا و173 مليون درهم عام 2014وقفز الى تريليون و370 مليارا و168 مليون درهم عام 2015 ثم الى تريليون و411 مليارا و57 مليون درهم عام 2016 ثم الى تريليون و444 مليارا و549 مليون عام 2017 ثم بلغ تريليون و461 مليارا و737 مليون درهم عام 2018 ثم تريليون و511 مليارا و606 ملايين درهم عام 2019 ثم تريليون و492 مليارا و639 مليون درهم عام 2021.

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