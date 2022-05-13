«دبي الدولي» يستقبل 13.6 مليون مسافر خلال الربع الأول

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

سجل مطار دبي الدولي (DXB) ارتفاعاً قياسياً في عدد المسافرين منذ عام 2020، حيث استقبل المطار نحو 13.6 مليون مسافر خلال الربع الأول من العام الجاري، ليعتبر مؤشراً قوياً على استعادة حركة الركاب والزخم الكبير في أكثر المطارات الدولية ازدحاماً في العالم، مسجلاً أعلى معدل في حركة المسافرين للربع الثاني على التوالي، التي تجاوزت فيه حركة الركاب في مطار دبي الدولي مؤشر الـ10 ملايين مسافر.

وأسهمت زيادة حركة المسافرين عبر مطار دبي الدولي خلال شهر مارس من العام الجاري بنحو 5.5 ملايين مسافر، في رفع إجمالي عدد المسافرين خلال الربع الأول إلى 13.6 مليون مسافر، مسجلة زيادة قياسية بنسبة 15.7% مقارنة بـ 11.8 مليون مسافر في الربع الأخير من عام 2021، و5.7 ملايين مسافر في الربع الأول من عام 2021.

ويتصل مطار دبي الدولي بأكثر من 193 وجهة عالمية على مستوى 92 دولة من خلال 73 شركة طيران دولية. وبلغت خدمات البضائع في مطار دبي الدولي نحو 519.55 ألف طن من الشحن الجوي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، مسجلة انخفاضاً بنسبة 15.5% مقارنة بالربع الأخير من عام 2021، الذي سجل نحو 614.83 ألف طن.

وبلغ إجمالي عدد الرحلات خلال الربع الأول 81.96 ألف رحلة، بزيادة قدرها 5.8% مقارنة بالربع الأخير من عام 2021 حيث تم تسجيل 77.47 ألف رحلة عبر مطار دبي الدولي.

واحتفظت الهند بمكانتها كوجهة أولى للمطار من حيث حجم الركاب، حيث بلغ إجمالي عدد الركاب 1.6 مليون مسافر، تليها المملكة العربية السعودية بنحو 1.1 مليون مسافر، ثم باكستان بـ997 ألف مسافر، والمملكة المتحدة 934 ألف مسافر. أما بالنسبة لأبرز ثلاث وجهات من المدن، جاءت الصدارة لمدينة لندن 617 ألف مسافر، تليها الرياض 517 ألف مسافر، ثم جدة 337 ألف مسافر، وأخيراً إسطنبول مع 324 ألف مسافر.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة مطارات دبي، بول غريفيث: «يُشكّل الأداء القوي الذي يشهده مطار دبي الدولي على مدار الفترة الماضية إنجازاً كبيراً ومحطة مهمة في تاريخه، حيث يعكس استراتيجية دبي الاستباقية وجهودها الدؤوبة لاستعادة حركة الطيران وإعادة قنوات التواصل بين الدول، فضلاً عن ريادتها العالمية في قيادة صناعة الطيران حول العالم لتصبح نموذجاً يحتذى به في الخروج من أزمة عالمية غير مسبوقة. وعلى الرغم من التعافي المتواصل لحركة الركاب مدفوعة بعوامل عدة أدت إلى تجاوز معدلات ما قبل الجائحة، إلا أن عودة السفر مع فتح العديد من الأسواق الرئيسة أسهمت بشكل كبير في تحقيق انتعاش في حركة المسافرين بزيادة تقدر بنسبة 60% عن مؤشرات عام 2019».

وأضاف غريفيث أن «هناك توقعات واعدة للعام الجاري في ظل مؤشرات الأداء القوي حتى الآن، حيث تشير التوقعات إلى أن تصل حركة الركاب السنوية إلى 58.3 مليون مسافر، لتتجاوز بذلك التوقعات الأولية بزيادة كبيرة».

• مطار دبي الدولي سجل أعلى معدل في حركة المسافرين للربع الثاني على التوالي.

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