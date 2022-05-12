مطار دبي الدولي يُسجل ارتفاعاً غير مسبوق في حركة المسافرين: 13.6 مليون مسافر خلال الربع الأول من العام

المصدر: موقع الإمارات اليوم

سجل مطار دبي الدولي DXB ارتفاعاً قياسياً في عدد المسافرين منذ عام 2020، حيث استقبل المطار نحو 13.6 مليون مسافر خلال الربع الأول من العام الجاري، ليعتبر مؤشراً قوياً على استعادة حركة الركاب والزخم الكبير في أكثر المطارات الدولية ازدحاماً في العالم، مسجلاً أعلى معدل في حركة المسافرين للربع الثاني على التوالي التي تجاوزت فيه حركة الركاب في مطار دبي الدولي DXB مؤشر الـ 10 ملايين مسافر.

وساهمت زيادة حركة المسافرين عبر مطار دبي الدولي DXB خلال شهر مارس من العام الجاري بنحو 5.5 مليون مسافر، في رفع إجمالي عدد المسافرين خلال الربع الأول إلى 13.6 مليون مسافر، مسجلة زيادة قياسية بنسبة 15.7% مقارنة بـ 11.8 مليون مسافر في الربع الأخير من عام 2021، و5.7 مليون مسافر في الربع الأول من عام 2021.

ويتصل مطار دبي الدولي DXB بأكثر من 193 وجهة عالمية على مستوى 92 دولة من خلال 73 شركة طيران دولية.

وبلغت خدمات البضائع في مطار دبي الدولي DXB نحو 519,555 طناً من الشحن الجوي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، مسجلة انخفاض بنسبة 15.5% مقارنة بالربع الأخير من عام 2021، الذي سجل حوالي 614,834 طناً.

وبلغ إجمالي عدد الرحلات خلال الربع الأول 81,966 بزيادة قدرها 5.8٪ مقارنة بالربع الأخير من عام 2021 حيث تم تسجيل 77,475 رحلة عبر مطار دبي الدولي DXB.

واحتفظت الهند بمكانتها كوجهة أولى لمطار دبي الدولي DXB من حيث حجم الركاب، حيث بلغ إجمالي عدد الركاب 1.6 مليون مسافر، تليها المملكة العربية السعودية بحوالي 1.1 مليون مسافر، ثم باكستان بـ 997 ألف مسافر، والمملكة المتحدة 934 ألف مسافر. أما بالنسبة لأبرز ثلاث وجهات من المدن، جاءت الصدارة لمدينة لندن 617 ألف مسافر، تليها الرياض 517 ألف مسافر، ثم جدة 337 ألف مسافر، وأخيراً إسطنبول مع 324 ألف مسافر.

ومن جانبه، صرح بول غريفيث الرئيس التنفيذي لمؤسسة مطارات دبي، قائلاً: "يُشكّل الأداء القوي الذي يشهده مطار دبي الدولي DXB على مدار الفترة الماضية إنجازاً كبيراً ومحطة هامة في تاريخه، حيث يعكس استراتيجية دبي الاستباقية وجهودها الدؤوبة لاستعادة حركة الطيران وإعادة قنوات التواصل بين الدول، فضلاً عن ريادتها العالمية في قيادة صناعة الطيران حول العالم لتصبح نموذجاً يحتذى به فالخروج من أزمة عالمية غير مسبوقة. وعلى الرغم من التعافي المتواصل لحركة الركاب مدفوعة بعدة عوامل أدت إلى تجاوز معدلات ما قبل الجائحة، إلا أن عودة السفر مع فتح العديد من الأسواق الرئيسية ساهمت بشكل كبير في تحقيق انتعاش في حركة المسافرين بزيادة تقدر بنسبة 60% عن مؤشرات عام 2019."

وأضاف غريفيث أن هناك توقعات واعدة للعام الحالي في ظل مؤشرات الأداء القوي حتى الآن، حيث تشير التوقعات إلى أن تصل حركة الركاب السنوية إلى 58.3 مليون مسافر، لتتجاوز بذلك التوقعات الأولية بزيادة كبيرة.

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