المدفع: طرح مناقصة لتطوير مطار الشارقة الدولي

المصدر: أزاد عيشو ■ دبي

كشف رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي، علي سالم المدفع، عن طرح مناقصة لتطوير المبنى الجديد لمطار الشارقة، تتنافس عليها نحو 23 شركة، على أن يبدأ العمل في المشروع نهاية العام الجاري، متوقعاً أن يصل إجمالي أعداد المسافرين عبر مطار الشارقة الدولي إلى أكثر من 10 ملايين مسافر خلال العام الجاري.

وذكر المدفع، لـ«الإمارات اليوم»، على هامش فعاليات سوق السفر العربي 2022، أن «23 شركة طيران تخدم مختلف الوجهات العالمية في مطار الشارقة الدولي»، مشيراً إلى أن الطاقة الاستيعابية في مطار الشارقة نحو 14 مليون مسافر سنوياً.

أعداد المسافرين

وتفصيلاً، توقع رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي، علي سالم المدفع، أن «يصل إجمالي أعداد المسافرين عبر مطار الشارقة الدولي إلى أكثر من 10 ملايين مسافر خلال العام الجاري، في حال استمرار مستويات الحركة بالمعدلات التي تحققت خلال الربع الأول من 2022 نفسها، بنحو 900 ألف مسافر»، لافتاً إلى أن ذلك يشير إلى نمو بنسبة تزيد 30% مقارنة بعام 2021.

وذكر المدفع، أن «مطار الشارقة الدولي حقق نتائج إيجابية ونمواً ملحوظاً في أعداد المسافرين وحجم الشحن وحركة الطيران خلال الربع الأول من العام 2022، حيث استقبل في الفترة بين يناير وحتى نهاية مارس الماضي أكثر من 3 ملايين مسافر مقارنة مع 1.3 مليون مسافر في الفترة ذاتها من العام 2021، بزيادة قدرها 119.2%».

وأضاف: «في الربع الأول من العام الجاري، وصلنا إلى نحو مليون مسافر كل شهر مقابل نحو 500 ألف إلى 600 ألف مسافر في الربع الأول من عام 2021»، مشيراً إلى أن «ذلك يدل على التعافي الكبير والمتواصل لقطاع النقل الجوي».

وقال: «أسهم تخفيف القيود الدولية المفروضة على السفر، والتعافي التدريجي من جائحة (كوفيد-19)، الذي سمح لشركات الطيران باستئناف رحلاتها التي توقفت مسبقاً، في تحقيق معدلات النمو الإيجابية».

حركة الطائرات

وبين أن «حركة الطائرات في الربع الأول من العام الجاري، سجلت زيادة في عدد الرحلات بنسبة تجاوزت 89% مسجلة 21336 رحلة، مقارنةً مع 11279 رحلة في الفترة نفسها من العام الماضي».

وذكر المدفع أن 23 شركة طيران تخدم مختلف الوجهات العالمية في مطار الشارقة الدولي، مشيراً إلى أن عدد المسافرين عبر (المطار) خلال العام 2021، أكثر من سبعة ملايين مسافر، من خلال أكثر من 57 ألف رحلة، في حين سجل المطار خلال شهر ديسمبر الماضي ما يقارب 1.2 مليون مسافر، ليلامس مستويات ما قبل «كوفيد-19».

الطاقة الاستيعابية

وبين أن الطاقة الاستيعابية في مطار الشارقة نحو 14 مليون مسافر سنوياً مع الخدمات الذكية والجديدة التي تم اعتمادها في مطار الشارقة، لافتاً إلى أن المطار يواصل مشروعات التطوير والتوسعة لمواكبة أعداد المسافرين والنمو السنوي.

وأضاف المدفع: «خلال الجائحة أكملنا تنفيذ بعض المشروعات التطويرية في المطار المكملة للمشروع الرئيس، بما في ذلك الخدمات ومواقف الطائرات وأربع بوابات جديدة، وتغيير الأرضيات والأرصفة والإنارة».

وتابع المدفع: «طرحنا مناقصة خلال الفترة الأخيرة لتطوير المبنى الجديد لمطار الشارقة، وفي يونيو سيتم إغلاق المناقصة، التي تتنافس عليها نحو 23 شركة لتطوير المبنى الرئيس والخدمات»، لافتاً إلى أن «العمل في مشروع التطوير سيبدأ نهاية العام الجاري».

ولفت إلى المشاركة الكبير في فعاليات معرض سوق السفر العربي، مضيفاً أن «عدداً كبيراً من الشركات والجهات توجد اليوم في النسخة الحالية من سوق السفر، ما يعطينا مؤشرات قوية على عودة الحركة إلى مستوياتها المعتادة سابقاً».

مشاركة موسعة

تشارك «هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة» في النسخة الـ29 من معرض «سوق السفر العربي». وتشمل الجهات المشاركة في الجناح كلاً من هيئة مطار الشارقة الدولي وهيئة البيئة والمحميات الطبيعية وهيئة الشارقة للمتاحف ودائرة الأوقاف في الشارقة ومعهد الشارقة للتراث ومجلس الشارقة الرياضي ونادي الشارقة للسيارات القديمة وشركة «العربية للطيران» وكالة مطار الشارقة للسفريات، إلى جانب عدد من أبرز الفنادق والمنتجعات ووكالات السفر بالإمارة.

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