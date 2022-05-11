خلال الربع الأول.. أعداد المسافرين في «أبوظبي الدولي» ترتفع 218% إلى 2.56 مليون مسافر

المصدر: أبوظبي ــ الإمارات اليوم

أعلنت «شركة مطارات أبوظبي»، عن أعداد حركة المسافرين خلال الربع الأول من عام 2022 والتي شملت 2.56 مليون مسافر استقبلهم المطار، أي أكثر من ثلاثة أضعاف العدد الذي سُجل خلال الفترة ذاتها من العام 2021.

وأرجعت «مطارات أبوظبي» في بيان ذلك، إلى زيادة عدد الرحلات والوجهات، إضافة إلى إطلاق خدمات جديدة.



بيانات المسافرين

وأظهرت بيانات الربع الأول أن عدد المسافرين الذين قُدمت لهم خدمات عبر مطار أبوظبي الدولي بلغ مليونان و563 ألفاً و297 مسافراً مقارنة بـ807 آلاف و310 مسافرين في الربع الأول من عام 2021، ما يُعد زيادة قدرها 218%، نتجت عن تخفيف قيود السفر المرتبطة بجائحة «كوفيدـ19» في جميع أنحاء العالم، وإعادة فتح أسواق الطيران الجوي.

كما سجل المطار 22 ألفاً و689 رحلة خلال الربع الأول مقابل 16 ألفاً و351 رحلة في عام 2021، مُحققاً زيادة كبيرة بنسبة 38.8%.



استمرار التعافي

وقال الرئيس التنفيذي لـ«مطارات أبوظبي»، شريف هاشم الهاشمي، إن نتائج الربع الأول تعكس استمرار تعافي حركة السفر التي شهدناها في الربع الأخير من عام 2021، والتي اقترنت بتخفيف قيود السفر، وإعادة فتح الأسواق، ورفع شركات الطيران قدرتها الاستيعابية لتلبية الطلب المتنامي.

وأضاف الهاشمي أن تطورات مثل تخفيف القيود المفروضة على السفر من الهند وإليها، وإعادة حركة السفر إلى أستراليا وسنغافورة، وإلغاء إلزامية فحص «بيه سي آر» للقادمين إلى أبوظبي، أسهمت بشكل كبير في زيادة حركة المسافرين.



عمليات تشغيلية

ووفقاً للبيان، فقد رحّب مطار أبوظبي الدولي بزيادة العمليات التشغيلية لعدد من شركات الطيران المحلية، والتي تضمنت: «الاتحاد للطيران»، و«يز إير أبوظبي»، و«العربية للطيران أبوظبي»، إضافة إلى إطلاق المطار 10 وجهات جديدة، فضلاً عن إدخال خطوط طيران جديدة تضمنت: «غو فيرست»، و«بيغاسوس للطيران». كما تضاعفت نسبة إشغال المقاعد على الرحلات الجوية، ليبلغ متوسطها 70% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام، مقابل 35% خلال الفترة نفسها من عام 2021.

ويوفر مطار أبوظبي الدولي حالياً رحلات إلى 99 وجهة حول العالم، على متن 26 شركة طيران، مقارنة بـ81 وجهة عبر 18 شركة طيران خلال الربع الأول من عام 2021.



مستويات الخدمة

ولفت البيان إلى مواصلة المتعاملين تقديم تقييم مرتفع لمستويات الخدمة في مطار أبوظبي الدولي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2022، وفقاً لعدد من مؤشرات «مجلس المطارات الدولي»، بما في ذلك مؤشر نظافة المطار (98.4%)، ومؤشر الشعور بالأمان (98.2%)، ومؤشر السعادة (96.4%)، ومؤشر صحة الركاب وسلامتهم (97.4%).

كما جاء تقرير مجلس المطارات الدولي مشيراً لحصول مطار أبوظبي الدولي على نسبة 91.8% في المؤشر الإجمالي لمدى رضا المتعاملين. كما حصل المطار على اعتماد المجلس الدولي للمطارات للعام الثاني على التوالي الخاص بمعايير الصحة في المطارات.

حركة الشحن

أعلنت «مطارات أبوظبي» عن حجم حركة الشحن في الربع الأول عبر مطار أبوظبي الدولي، حيث تمت مناولة 144 ألفاً و114 طناً من الشحنات الجوية، بانخفاض قدره 15.7%، مقارنة بـ 170 ألفاً و876 طناً خلال الفترة نفسها من العام الماضي، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى تعديل سعة الشحن لدعم عمليات نقل الركاب.

أما فيما يتعلق بالبريد الجوي، فتم نقل 1835 طناً من البريد خلال الربع الأول 2021، مقارنة بـ 2518 طناً خلال الربع الأول من عام 2021.

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