«السياحية الممتازة».. درجة جديدة فاخرة على «طيران الإمارات»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

كشفت «شركة طيران الإمارات»، النقاب عن منتج درجتها السياحية الممتازة الجديدة بالكامل، في الأجواء وعلى الأرض، معلنة فتح هذه المقصورة للبيع اعتباراً من الأول من يونيو 2022، لتصبح «طيران الإمارات» بذلك، أول ناقلة في المنطقة توفر للمتعاملين معها مقصورة «الدرجة السياحية الممتازة».

وأكدت الناقلة أن المقصورة الجديدة ستتوافر أمام المسافرين على الرحلات التي تخدمها طائرات «A380» إلى وجهات: لندن، باريس، وسيدني، اعتباراً من الأول من أغسطس، وكرايستشيرش في نيوزيلندا اعتباراً من ديسمبر 2022.

وقال رئيس «طيران الإمارات»، السير تيم كلارك: «ستكون درجة طيران الإمارات السياحية الممتازة متميزة في فئتها، مثلما هو الحال في كل ما نقوم به، مع إيلاء اهتمام دقيق لمختلف جوانب تجربة المتعاملين، في وقت سيحصل فيه المتعاملون الذين يتحولون من الدرجة السياحية على قيمة عالية».

وأضاف: «لقيت مقاعد الدرجة السياحية الممتازة، منذ قدمناها للمرة الأولى في يناير 2021، استجابة هائلة وطلباً كبيراً، ولدينا حالياً ست طائرات (A380) مجهزة بهذه المقصورة». وتابع كلارك: «سنبدأ في نوفمبر 2022، برنامجنا التحديثي لتركيب مقصورة الدرجة السياحية الممتازة على 67 طائرة من طراز (A380)، و53 طائرة (بوينغ 777)، ومع انتهاء البرنامج، سيصبح لدينا 126 طائرة مزودة بهذا المنتج المتميّز، إضافة إلى أحدث التصاميم الداخلية في المقصورات الأخرى».

ووفقاً لـ«طيران الإمارات»، تعد الدرجة السياحية الممتازة فئة قائمة بذاتها. وسيحظى متعاملو الدرجة السياحية الممتازة في المطار بمنطقة مخصصة لإنجاز إجراءات السفر في مطار دبي الدولي، أو استخدام أحد أكشاك الخدمة الذاتية العديدة المريحة لتجنب طوابير الانتظار.

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