بدء أعمال تطوير المدرج الشمالي في مطار دبي الدولي

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت مؤسسة مطارات دبي عن بدء عمليات التطوير في المدرج الشمالي في مطار دبي الدولي «DXB» والتي تستمر في الفترة من التاسع من مايو الجاري حتى 22 يونيو المقبل.

وأفادت «مطارات دبي» بأنه ونظراً للأعمال المقررة ضمن مشروع التجديد الشامل، سيتمكن مطار دبي الدولي من استقبال المسافرين عبر مدرج واحد، وخفض عدد الرحلات، وتوجيه أكثر من 1000 رحلة أسبوعياً إلى مطار «دبي وورلد سنترال» خلال هذه الفترة، مع تشغيل معظم هذه الرحلات بواسطة شركات طيران: «فلاي دبي»، «سبايس جت»، و«إنديجو». ودعت مؤسسة مطارات دبي المسافرين إلى التحقق من مطار المغادرة ومبنى الركاب قبل السفر من خلال التواصل مع شركة الطيران الخاصة بالرحلة أو زيارة الموقع الإلكتروني www.dubaiairports.ae.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news