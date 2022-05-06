«الاتحاد العقارية» تستهدف العودة إلى الربحية عبر خفض التكاليف وإعادة هيكلة الديون

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت شركة الاتحاد العقارية، أمس، نتائج جمعيتها العمومية السنوية المنعقدة يوم 29 أبريل 2022. وتمت الموافقة على جميع القرارات المطروحة على الجمعية العمومية، بما يتضمن تفويض مجلس إدارة الشركة بتعيين خبراء قانونيين وماليين لمتابعة الإجراءات القانونية ضد أعضاء مجلس إدارة الشركة الذين تم عزلهم خلال اجتماع الجمعية العمومية السابق في نوفمبر 2021.

كما وافقت الجمعية العمومية كذلك على تعيين مدققي حسابات جدد لعام 2022.

وطرحت الشركة خلال الجمعية العمومية خطة التحول الاستراتيجي بعد تنقيحها، التي ترتكز على قوة محفظة الشركة من الأصول العقارية الرائدة في السوق وشركات الخدمات التابعة لها، بهدف الاستفادة من الزخم القوي الذي تشهده أسواق العقارات في دبي. ويتمثل الهدف الرئيس للشركة في العودة إلى الربحية من خلال خفض التكاليف، وإعادة هيكلة الديون، وقد نجحت الشركة بالفعل في تحقيق تطورات إيجابية على هذا الصعيد. كما وافق المساهمون على تعديل بعض مواد عقد تأسيس الشركة ليتوافق مع التعديلات الجديدة التي نص عليها المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لعام 2021 والخاص بالشركات التجارية، وأكدوا دعمهم لاستمرارية الشركة في مباشرة نشاطها.

وقال عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الاتحاد العقارية، عامر خانصاحب، في بيان أمس: «تمثل الجمعية العمومية السنوية خطوة مهمة في مسار الشركة لحل التحديات التي تواجهها نتيجة أفعال الإدارة السابقة، والمضي قدماً في جهود إعادة إحياء الشركة، مع مصادقة المساهمين على خطة التعافي الاستراتيجية الجديدة، وفي ظل تأكيد دعمهم للإجراءات القانونية المتخذة ضد الإدارة السابقة».

وأضاف: «نحن على ثقة بأن شركة الاتحاد العقارية تملك محفظة أصول قوية ومتفردة في سوق عقارات إمارة دبي، وأن هذا هو الوقت الأنسب للشركة للاستفادة من الزخم القوي في أسواق العقارات بدولة الإمارات. وتركز استراتيجيتنا على إعادة هيكلة العمليات لخفض التكاليف، وتعزيز القدرة على تحقيق الربحية». وأوضح «نقوم حالياً بتنفيذ عدد من المبادرات الخضراء التي من شأنها تحسين كفاءة الموارد، وخفض الهدر ضمن مجتمعاتنا. كما تعتمد استراتيجيتنا طويلة الأجل على تعزيز دورنا الريادي في التطوير العقاري المستدام في المنطقة، بما يتماشى مع خطة دبي الحضرية 2040».

• «عمومية الشركة» تقر خطة التحول الاستراتيجي بعد تنقيحها، بهدف الاستفادة من الزخم القوي الذي تشهده أسواق العقارات في دبي.

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