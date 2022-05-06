25 مليون مسافر عبر «دبي الدولي» خلال 6 أشهر

المصدر: أزاد عيشو ■ دبي

أظهرت بيانات لهيئة دبي للطيران المدني، أن إجمالي أعداد المسافرين في مطار دبي الدولي خلال الفترة من الأول من أكتوبر 2021 حتى 31 مارس 2022 بالتزامن مع استضافة فعاليات معرض «إكسبو 2020 دبي»، وصل إلى 24 مليوناً و921 ألفاً و837 مسافراً.

وبحسب البيانات التي حصلت «الإمارات اليوم»، على نسخة منها، فقد سجل مطار دبي الدولي أكثر من 5.28 ملايين مسافر خلال مارس الماضي، وهو الأعلى منذ جائحة «كوفيد-19»، تلاه ديسمبر مسجلاً نحو 4.5 ملايين مسافر، فيما سجل شهر فبراير نحو أربعة ملايين مسافر.

ووصل إجمالي عدد المسافرين في مطار دبي الدولي أكثر من 3.8 ملايين مسافر في نوفمبر، و3.7 ملايين مسافر في يناير، مقابل 3.6 ملايين في أكتوبر، مع بداية استضافة فعاليات المعرض العالمي.

وأظهرت أحدث بيانات الموقع الشبكي لمؤسسة مطارات دبي، أن إجمالي عدد الوجهات التي تخدمها الناقلات الجوية العاملة في مطار دبي الدولي، حالياً، وصل إلى 194 وجهة مع 73 ناقلة جوية وطنية ودولية تشغل رحلاتها إلى 91 دولة.

ووفقاً لبيانات رصدتها «الإمارات اليوم»، فإن مطار دبي الدولي استعاد 96% من شبكة الربط مع دول العالم، و82% من الوجهات، و97% من عدد شركات الطيران التي كانت تسيّر رحلاتها عبر المطار قبل جائحة «كوفيد-19».

يشار إلى أن مطار دبي الدولي حافظ على المركز الأول في صدارة المطارات الدولية الأكثر ازدحاماً حول العالم للسنة الثامنة على التوالي، حيث استقبل 29.1 مليون مسافر خلال عام 2021، لتتجاوز حركة الركاب السنوية التوقعات الأولية لعدد المسافرين من خلال المطار في 2021، بزيادة نسبية تُقدّر بنصف مليون مسافر، نتيجة لزيادة حركة الطيران خلال الربع الأخير من العام، وفقاً لـ«مؤسسة مطارات دبي».

وبحسب المؤسسة، فإن التوقعات الأولية تشير إلى وصول حركة الركاب السنوية في مطار دبي الدولي إلى 55.1 مليون مسافر في نهاية عام 2022.

كما احتفظ مطار دبي الدولي بمركزه الأول بوصفه أكبر مطار دولي في السعة المقعدية المجدولة على الرحلات الدولية، وفقاً لبيانات نشرتها مؤسسة «أو إيه جي» الدولية المزودة لبيانات المطارات وشركات الطيران.

• مطار دبي الدولي سجل أكثر من 5.28 ملايين مسافر خلال مارس الماضي وهو الأعلى منذ جائحة «كوفيد-19».

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