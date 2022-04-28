صافي الأرباح الربعية لـ «دبي الإسلامي» تنمو 58% إلى 1.34 مليار درهم

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلن بنك دبي الإسلامي نتائجه المالية للربع الأول المنتهي في 31 مارس 2022.

وأفاد البنك في بيان له بأن صافي الأرباح للمجموعة شهد نمواً قوياً بنسبة 58% على أساس سنوي، ليصل إلى 1.345 مليار درهم، مقابل 853 مليون درهم في العام السابق.

وأظهرت النتائج أن صافي الإيرادات التشغيلية شهد نمواً قوياً بنسبة 11% على أساس سنوي، ليصل إلى 2.467 مليار درهم، مقابل 2.226 مليار درهم في الفترة نفسها من العام السابق.

وقال مدير ديوان صاحب السمو حاكم دبي رئيس مجلس إدارة بنك دبي الإسلامي، محمد إبراهيم الشيباني: «يشهد العالم الذي نعيشه حالياً متغيرات متسارعة، وتطورات غير مسبوقة، وسط الظروف الدولية الحالية الصعبة، مع توقعات بتباطؤ النمو، إلا أن دولة الإمارات لاتزال تتمتع بمرونة كبيرة، دفعت صندوق النقد الدولي إلى تعزيز توقعاته بتحقيق الإمارات نمواً قوياً يتجاوز الـ4%».

وأضاف أن هذا النمو المتواصل يعكس التنوع الاقتصادي والقدرة التنافسية لدولة الإمارات، التي تواصل المضي قدماً لمضاعفة حجم اقتصادها بحلول عام 2030، مؤكداً استمرار القطاع المصرفي بدوره في تحقيق نمو ثابت على أساس سنوي، مع عودة إيرادات بنك دبي الإسلامي للربع الأول إلى مستوياتها قبل جائحة «كوفيدـ19».

تابع الشيباني: «على الرغم من استمرار الظروف الاقتصادية والدولية غير المتوقعة للسوق، والتي تعرقل مواكبة التقدم والتنمية، فقد حقق البنك نمواً في إجمالي الدخل بنسبة 6% على أساس سنوي ليتجاوز ثلاثة مليارات درهم، كما شهدت الميزانية العمومية ارتفاعاً بنسبة 3% منذ بداية العام وحتى تاريخه، ما يعكس توافق البنك مع أجندة التوسع الاقتصادي لدولة الإمارات».

وأكد أن بنك دبي الإسلامي يواصل استراتيجيته للتحول إلى مؤسسة مالية رقمية أكثر استدامة، لتعزيز مكانته في المستقبل، وإطلاق مزيد من فرص النمو التي ستعود بقيمة أكبر على المسهمين في السنوات المقبلة.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك دبي الإسلامي، الدكتور عدنان شلوان، إن النتائج القوية التي حققها «دبي الإسلامي» في الربع الأول، والتي شهدت نمواً في صافي الأرباح بنسبة 58% على أساس سنوي، لتصل إلى 1.3 مليار درهم، تعكس قدرة البنك على تجاوز الظروف الاقتصادية الصعبة.

وتابع شلوان: «يعكس صافي التمويلات واستثمارات الصكوك نمواً قوياً بنسبة 3% منذ بداية العام حتى تاريخه، ليصل إلى 235 مليار درهم، مدعوماً بنمو قوي في الاكتتابات الجديدة، وسنواصل استغلال فائض السيولة، من خلال الاستثمار في اكتتابات للصكوك عالية الجودة تحقق عائداً متوسطاً قوياً بنحو 4%».

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