مطار الشارقة يستقبل 3 ملايين مسافر في الربع الأول من 2022

المصدر: الشارقة ــ الإمارات اليوم

أعلن مطار الشارقة عن تحقيقه نتائج إيجابية ونمواً ملحوظاً في أعداد المسافرين، وحجم الشحن، وحركة الطيران، خلال الربع الأول من العام 2022.

وأفاد المطار في بيان بأنه استقبل في الفترة بين يناير وحتى نهاية مارس 2022 أكثر من ثلاثة ملايين مسافر، مقارنة مع 1.3 مليون مسافر في الفترة ذاتها من العام 2021، بنمو جاوز 130%.

بدورها، سجلت حركة الطائرات في الربع الأول 2022، زيادة في عدد الرحلات بنسبة جاوزت 89% مسجلة 21,336 رحلة، مقارنةً مع 11,279 رحلة في الفترة نفسها من العام الماضي.

وعلى صعيد حركة الشحن الجوي، سجل مطار الشارقة أكثر من 39,566 ألف طن خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري بنمو قدره 26.39% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، منها 14.457 ألف طن خلال مارس 2022 وحده.

وقال رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي، علي سالم المدفع، إن تخفيف القيود الدولية المفروضة على السفر، والتعافي التدريجي من جائحة «كوفيد-19»، الذي سمح لشركات الطيران استئناف رحلاتها التي توقفت مسبقاً، أسهما في تحقيق معدلات النمو الإيجابية، والتي تتماشى مع الجهود الحثيثة التي بذلها مطار الشارقة في تقديم أعلى معايير الآمن والسلامة للمسافرين والمتعاملين، خلال الجائحة، لجعل تجربة السفر من الشارقة وإليها سهلة وآمنة ومميزة.

وأضاف: «استطاع مطار الشارقة من خلال الاستراتيجية التي انتهجها في العام الماضي من مشروعات التوسعة والخدمات الجديدة والمبتكرة التي أطلقها، أن يكسب ثقة شريحة واسعة من المسافرين والمتعاملين، ويعزز شراكاته من خلال استقطاب شركات طيران وشحن جديدة، الأمر الذي يتماشى مع رؤيتنا المتمثلة في أن نكون ضمن أفضل خمسة مطارات إقليمياً في تقديم تجربة سفر مميزة وخدمات رائدة للمسافرين».



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