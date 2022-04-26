الفلاسي: الإمارات وجهة مفضلة للشركات الناشئة والمشاريع الريادية عالمياً

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

أكّد وزير الدولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، الدكتور أحمد بن عبدالله حميد بالهول الفلاسي، أن «دولة الإمارات نجحت بفضل رؤية ودعم قيادتها الرشيدة في تعزيز مكانتها وجهةً مفضلة للشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة المبتكرة والريادية على مستوى المنطقة والعالم، وأن الدولة ماضية في تطوير منظومتها الاقتصادية لتكون الموطن الأول لريادة الأعمال وجذب المشاريع المتميزة من مختلف أسواق العالم وفق رؤية واضحة واستراتيجيات متكاملة ومستمدة من مستهدفات ومبادئ الخمسين».

جاء ذلك في سياق إعلان وزارة الاقتصاد عن نتائج المرحلة النهائية من مسابقة «Startup Leap»، التي تم الإعلان عنها في نوفمبر الماضي 2021 في إطار برنامج «أسس في الإمارات Startup» تحت مظلة «موطن ريادة الأعمال»، المشروع الوطني الأضخم والأول من نوعه لتطوير منظومة ريادة الأعمال في الدولة، وجذب المشاريع الريادية الناجحة والمبتكرة، من خلال بوابة شاملة توفر مجموعة متكاملة من الحلول والفرص والحوافز والمبادرات القائمة على أكبر شراكة من نوعها بين القطاعين الحكومي والخاص.

واستقطبت المسابقة، التي تستهدف بشكل خاص الشركات الناشئة الإقليمية والعالمية التي ترغب في العمل والتوسع في دولة الإمارات، أكثر من 1200 شركة من 33 دولة من جميع أنحاء العالم للمشاركة في المسابقة، والحصول على فرصة الاستفادة من حزمة الحوافز التي توفرها المسابقة للمشاركين والفائزين.

وأوضح الدكتور أحمد بالهول الفلاسي: «تعكس نتائج المسابقة، بشكل واضح، الاهتمام الكبير من الشركات الناشئة والمشاريع ذات الأفكار الريادية والمبتكرة، من مختلف الأسواق الإقليمية والدولية، في الانتقال إلى دولة الإمارات للعمل والازدهار والتوسع انطلاقاً منها إلى أسواق المنطقة والعالم».

من جهتها، أوضحت الوزارة أن المسابقة شهدت عدداً من المراحل منذ إطلاقها، حيث تم في المرحلة الأولى اختيار 36 مرشحاً أولياً من أصل المتقدمين الـ1200 وفقاً لمعايير محددة.

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