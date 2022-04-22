فرنسا تصدر مذكرة توقيف دولية بحق كارلوس غصن

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أصدرت فرنسا مذكرة توقيف دولية بحق الرئيس السابق لمجموعة "رينو - نيسان" لصناعة السيارات، كارلوس غصن، الذي أوقف في اليابان نهاية 2018، وفر في ظروف مثيرة، وفق ما صرح مدعون لوكالة فرانس برس، الجمعة.

وتتعلق المذكرة بأكثر من 15 مليون يورو من مدفوعات مشبوهة بين تحالف رينو ونيسان الذي كان يترأسه غصن .

وصدرت في حق غصن البالغ 67 عاما مذكرة توقيف من الإنتربول، وهو مضطر للبقاء في لبنان منذ رحلة هروبه من اليابان في ديسمبر 2019.

وأوقف غصن في نوفمبر 2018 في طوكيو، وبرر فراره بأنه أراد "الهروب من الظلم"، مستنكرا تعرضه إلى "مؤامرة" حاكتها السلطات اليابانية.

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