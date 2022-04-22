صافي أرباح «الإمارات دبي الوطني» يقفز 18% إلى 2.7 مليار درهم في الربع الأول

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

حقق بنك الإمارات دبي الوطني أعلى أرباح ربع سنوية منذ عام 2019. وقفز صافي الأرباح بنسبة 18% ليصل إلى 2.7 مليار درهم، حيث كان الربع الأول من عام 2022 فترة قياسية بالنسبة لأنشطة قروض الأفراد ونمو الودائع ومعاملات العملاء.

وأكد البنك، في بيان أمس، أنه لاتزال جودة الائتمان عبر كل مواقع تواجد المجموعة تُظهر تحسناً مع تراجع معدل انخفاض القيمة بنسبة 20%. وقد استندت هذه النتائج الى زخم الانتعاش الاقتصادي في عام 2021. وتعتبر المجموعة اليوم، نظراً لقوة ربحيتها وميزانيتها العمومية، في وضع جيد جداً تحسباً لارتفاع متوقع في أسعار الفائدة، كما أنها ستواصل الاستثمار في توسعها الدولي وقدراتها الرقمية لدعم فرص النمو المستقبلي. كما يفخر بنك الإمارات دبي الوطني بأنه لعب دوراً بارزاً في عملية الطرح الأولي العام لهيئة كهرباء ومياه دبي، حيث قدم للعملاء منصة رقمية شاملة بدءاً من التسجيل والاكتتاب وصولاً إلى سداد الدفعات.

وارتفع إجمالي الدخل بنسبة 3% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، ليصل إلى 6.4 مليارات درهم بفضل مزيج القروض المحسّن والودائع الأقل كلفة، كما كان للمؤشرات الأولية على رفع أسعار الفائدة أثر واضح على تحسن الهوامش ونمت أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير بمبلغ قياسي بلغ 18 مليار درهم، ما أدى إلى مزيد من التحسن في تكاليف التمويل.

وارتفع إجمالي الأصول بنسبة 1% ليصل إلى 694 مليار درهم على الرغم من انخفاض قيمة الليرة التركية. كما ارتفعت قروض العملاء بنسبة 1% لتصل إلى 425 مليار درهم، مع تحقيق أداء قياسي آخر في تمويلات الأفراد للربع الأول من عام 2022.

وشهد مزيج الودائع أعلى مستوى على الإطلاق لأرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير، حيث ارتفعت بواقع 18 مليار درهم في الربع الأول من عام 2022، وهو ما جعل المجموعة في وضع جيد جداً تحسباً للارتفاع في أسعار الفائدة.

وارتفعت نسبة القروض منخفضة القيمة بشكل طفيف بحدود 0.02% لتصل إلى 6.4% خلال الربع الأول من عام 2022، ترافقت مع تحسن في نسبة التغطية التي بلغت 128.5%، ما يعكس نهج المجموعة التحوطي تجاه تكوين مخصصات الائتمان.

وقال نائب رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، هشام عبدالله القاسم: «قفزت أرباح بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 18% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق لتصل إلى 2.7 مليار درهم، ما يعكس قوة التعافي الاقتصادي الإقليمي، ونجاح نهج الأعمال المتنوع للمجموعة. ويفخر البنك بدوره الريادي في عملية الطرح الأولي العام لهيئة كهرباء ومياه دبي، حيث وفر للعملاء منصة رقمية شاملة بدءاً من التسجيل والاكتتاب وحتى سداد الدفعات».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للمجموعة، شاين نيلسون: «حقق بنك الإمارات دبي الوطني نتائج قوية ترافقت مع نمو الدخل وانخفاض المخصصات، ما أدى إلى ارتفاع الأرباح بنسبة 18% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق». وأوضح أن «النمو اللافت في حجم القروض الذي تمكنا من تحقيقه في الربع الأول من عام 2022 يعكس التوقعات الاقتصادية التي تنطوي على قدر أكبر من التفاؤل». وأضاف «قمنا بزيادة الهامش الاسترشادي في ضوء ارتفاع أسعار الفائدة. وأسهمت العمليات الدولية بنسبة 37% من إجمالي الدخل في الربع الأول من عام 2022، واستقرت ربحية دينيز بنك على الرغم من انخفاض قيمة الليرة التركية».

342 مليون درهم صافي أرباح «الإمارات الإسلامي»

أعلن «الإمارات الإسلامي»، أمس، عن نتائجه المالية للفترة المنتهية في 31 مارس 2022، حيث ارتفعت الأرباح التشغيلية بنسبة 17% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، بينما ارتفع صافي الربح ليصل إلى 342 مليون درهم.

وارتفع إجمالي الدخل بنسبة 14% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق على خلفية ارتفاع الدخل الممول والدخل غير الممول. كما ارتفعت التكاليف التشغيلية بنسبة 10% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق. وانخفضت مخصصات انخفاض القيمة بنسبة 72% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق. وبلغ صافي هامش معدل الربح 2.90%. وبفضل قاعدة رأس المال والسيولة القوية، إضافة إلى التنوع السليم في مزيج الودائع، واصل المصرف تقديم الدعم إلى متعامليه. «المجموعة» ستواصل الاستثمار في توسعها الدولي وقدراتها الرقمية لدعم فرص النمو المستقبلي.

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