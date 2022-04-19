5107 مركبات كهربائية مسجلة في دبي حتى يناير 2022

المصدر: دبي ■ وام

زوّدت هيئة كهرباء ومياه دبي، من خلال «مبادرة الشاحن الأخضر»، أكثر من 8800 ميغاواط ساعة من الكهرباء، لشحن المركبات الكهربائية في إمارة دبي منذ عام 2015، ما أسهم في قطع ما مجموعه 58 مليون كيلومتر باستخدام المركبات الكهربائية، وتحقيق وفورات في كلفة الوقود للمتعامل قدرت بـ73%.

وشهدت إمارة دبي زيادة كبيرة في استخدام المركبات الكهربائية في جميع أنحاء الإمارة منذ عام 2015 حتى اليوم، إذ ارتفع عدد المركبات الكهربائية المسجلة من 71 مركبة في 31 ديسمبر 2015، إلى 5107 مركبات في 31 يناير 2022.

وتغطي شبكة الشاحن الأخضر التابعة للهيئة، جميع أرجاء الإمارة، وتتضمن أكثر من 325 محطة شحن موزعة في أرجاء الإمارة، أي ما يعادل أكثر من 560 نقطة شحن.

ووصلت نسبة سعادة المتعاملين عن خدمة «الشاحن الأخضر» إلى 97% خلال عام 2021، فيما بلغت نسبة سعادتهم عن جودة الخدمة 93%.

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير، إن تطوير الهيئة المستمر لمبادرة «الشاحن الأخضر»، بالاعتماد على أحدث تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، يسهم في دعم «مبادرة دبي للتنقل الأخضر 2030»، الهادفة إلى تحفيز استخدام وسائل النقل المستدامة، بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للإمارة، من ناحية الاستدامة وجودة الهواء، والحد من انبعاثات الغازات الدفيئة.

وأضاف: «تعمل الهيئة على تشجيع استخدام وسائل النقل المستدامة المتمثلة في المركبات الكهربائية والهجينة، للمساهمة في الحد من الانبعاثات الكربونية في قطاع النقل والمواصلات، وترسيخ مكانة دبي عاصمة عالمية للاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة».

من جانبه، قال النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز في الهيئة، المهندس وليد بن سلمان، إن الهيئة تعمل على توسيع ونشر مفهوم التنقل الأخضر والمستدام في دبي، من خلال توفير شبكة شحن عامة قوية للمركبات الكهربائية في جميع أنحاء الإمارة، إضافة إلى توفير حلول مبتكرة صديقة للبيئة، مؤكداً السعي إلى توفير تجربة سلسة وسريعة للمتعاملين من خلال استخدام أحدث التقنيات الذكية والمبتكرة. وأطلقت الهيئة العديد من الميزات لتسهيل شحن المركبات الكهربائية، كما توفر «لوحة بيانات مستخدم الشاحن الأخضر»، لتسهيل إدارة خدمات الشاحن الأخضر للمركبات الكهربائية، وتتيح لجميع المتعاملين، سواء كانوا مسجلين في مبادرة «الشاحن الأخضر» أم غير مسجلين، الاستفادة من الخدمة من خلال ميزة «خاصية الزائر».

• مبادرة «الشاحن الأخضر» تقدم 8800 ميغاواط ساعة كهرباء منذ 2015.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news