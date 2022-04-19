«الشارقة لصعوبات التعلّم» ينضم إلى «تحصيل»

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

أعلنت دائرة المالية المركزية في الشارقة عن إضافة «مركز الشارقة لصعوبات التعلّم» إلى قائمة الجهات الحكومية المعتمدة للدفع المباشر ضمن نظام الإيصال الذكي «تحصيل»، الذي يتيح للجمهور دفع رسوم خدمات هذه الجهات بشكل إلكتروني، آمن وسهل وسريع، من خلال منصات النظام المعتمدة، التي تشمل البوابة الإلكترونية للمتعاملين، وتطبيق الهاتف الذكي «تحصيل».

وبموجب هذه الخدمة، أصبح بإمكان متعاملي «مركز الشارقة لصعوبات التعلّم» دفع الرسوم الخاصة بالمركز، إما من خلال رابط الدفع للخدمة المقدمة والمرسل إلى البريد الإلكتروني للمتعامل، أو عبر «كاونترات» موظفي المركز، حيث يمكن الدفع من حسابات محفظة «تحصيل» أو المحافظ العالمية: «آبل»، «غوغل»، و«سامسونغ باي»، أو من خلال البطاقات البنكية الدائنة والمدينة، المتاحة على أجهزة الدفع المصرفي، أو عبر معاملات التجارة الإلكترونية.

وقالت مدير إدارة النظام المالي في دائرة المالية المركزية بالشارقة، هدى الياسي: «نسعى بشكل مستمر إلى توسيع نطاق الجهات الحكومية المستفيدة من نظام الإيصال الذكي (تحصيل)، تماشياً مع استراتيجية التحول الرقمي في إمارة الشارقة، وضمن جهود الدائرة في تعزيز الابتكار، وتطوير التقنيات التي تزيد من كفاءة النظام المالي، وتسهم في تلبية احتياجات العملاء من الأفراد والشركات والمؤسسات».

وأشارت الياسي إلى أن نظام «تحصيل» يواكب أحدث التطورات التقنية العالمية، ويتميّز بكونه منصة شاملة لمعالجة الدفعات المالية الرقمية في الوقت الفعلي، مع توفير أوسع شبكة قنوات دفع كي تلائم مختلف احتياجات المتعاملين. ويوفر نظام «تحصيل» وسائل فريدة ومبتكرة لدفع رسوم المعاملات والخدمات لحكومة الشارقة، وتلبية الاحتياجات الخاصة لدائرة المالية المركزية بالشارقة ولشركائها من الجهات الحكومية، كما يوفر النظام خدمات عدة للدفع الإلكتروني للمعاملات من خلال قنوات خاصة للدفع.

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