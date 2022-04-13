«الطيران المدني»: 20 مليون مسافر عبر مطارات الدولة في الربع الأول

المصدر: أبوظبي ــ وام

كشفت الهيئة العامة للطيران المدني، عن تخطي أرقام المسافرين عبر مطارات الدولة، حاجز الـ20 مليون مسافر خلال الربع الأول من العام الجاري، مسجلة 20 مليوناً و381 ألف مسافر، مقارنة بثمانية ملايين و660 ألف مسافر في الفترة ذاتها من العام 2021، بارتفاع نسبته 135%.



نمو متصاعد

وأكد المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني، سيف السويدي، أن الأرقام المسجلة تثبت أن قطاع الطيران في الإمارات نجح في تجاوز تحديات أزمة «كوفيد- 19»، واستئناف مرحلة نمو متصاعدة تعكس حجم الثقة والمكانة العالمية التي يتمتع بها.

وأشار السويدي إلى الدور الذي لعبه «إكسبو 2020 دبي» في تنشيط حركة المسافرين من الدولة وإليها خلال الفترة الماضية، والتي اقتربت جداً من الأرقام والمعدلات المسجلة في عام 2019.

وقال إن قطاع الطيران الإماراتي يمثل أحد أبرز دعائم الاقتصاد الوطني من خلال مساهمته الوازنة في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، مضيفاً أن هذا القطاع يشكل حالياً عصباً رئيساً في استراتيجية الدولة لاقتصاد ما بعد النفط، مدعوماً بكثير من الإنجازات الفعلية على الأرض، ودوره البارز في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية.



المسافرون القادمون

وبالعودة إلى أرقام المسافرين، فقد قفز إجمالي أعداد المسافرين القادمين عبر مطارات الدولة خلال الربع الأول من العام الجاري إلى ستة ملايين و901 ألف مسافر قادم بنسبة زيادة بلغت 114% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي التي سجلت ثلاثة ملايين و232 ألف مسافر قادم الى الدولة.



المسافرون المغادرون

وارتفعت أعداد المغادرين عبر مطارات الدولة في الربع الأول من عام 2022 لتصل إلى أكثر من ستة ملايين و539 ألف مغادر بنسبة زيادة بلغت 108% مقارنة بنحو ثلاثة ملايين و138 ألف مغادر في الربع الأول من عام 2021.



‎فئة «ترانزيت»

وارتفع إجمالي عدد المسافرين من فئة العبور «ترانزيت» عبر مطارات الدولة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، لتسجل نحو ستة ملايين و940 ألف مسافر، بنسبة زيادة بلغت 203% مقارنة مع يناير 2021 الذي سجل مليونين و290 ألف مسافر.

وكانت مطارات دبي وأبوظبي والشارقة حققت أداء متصاعداً على مستوى أعداد المسافرين في عام 2021، مسجلة ما يزيد على 41 مليوناً و 370 ألف مسافر، بنسبة زيادة قدرها 15.8% مقارنة بعام 2020 الذي بلغ فيه عدد المسافرين 35 مليوناً و370 ألف مسافر تقريباً.

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