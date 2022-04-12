«إنفستكورب» تطلق من أبوظبي أول صندوق للاستثمار في «بلوك تشين»

المصدر: البحرين ■ الإمارات اليوم

أعلنت «إنفستكورب»، المؤسسة العالمية المتخصصة في الاستثمارات البديلة، عن إطلاقها من أبوظبي «eLydian Lion»، أول صندوق للاستثمار في تقنية «بلوك تشين».

وأفادت «إنفستكورب» بأن الصندوق الذي سيديره مكتب «إنفستكورب» في أبوظبي، سيستثمر على نطاق عالمي، مع التركيز على الشركات التي تقود التطور الرقمي.

وسيمكّن الصندوق المستثمرين من الاستفادة من النمو السريع لتقنية «بلوك تشين»، التي تحتل صدارة التحول الرقمي في الاقتصاد العالمي، وسيستثمر بشكل أساسي في شركات ناشئة تعمل داخل النظام البيئي لـ«بلوك تشين»، مثل البنى التحتية، ومنصات العملات، والتمويل وتحليل البيانات.

وقال الرئيس التنفيذي المشارك لـ«إنفستكورب»، حازم بن قاسم، إن تقديم أفكار استثمارية مبتكرة وجريئة للمتعاملين، مدعومة بنهج المؤسسة الحريص والناجح، كان عنصراً أساسياً في نجاحنا على مدار العقود الأربعة الماضية.

وأضاف: «نملك سجلاً طويلاً في الاستثمار بالتكنولوجيا، وسنسخّر خبرتنا كشركة وانتشارنا العالمي للتأثير في هذا الحقل السريع النمو».

من جهته، قال رئيس قسم الاستثمار في الشركات الخاصة التكنولوجية، غيلبرت كامينيتسكي: «نعتقد أن تقنية (بلوك تشين)، والنظام البيئي للأعمال المحيط بها، سيغيران كل جوانب اقتصادنا، مثلما فعلت شبكة الإنترنت في العقد الأول من القرن 21».

وتابع: «لقد رأينا بالفعل قدرة بلوك تشين على التحول إلى عنصر أساسي في الأسواق وحتى إنشاء أسواق جديدة»، لافتاً إلى أن الصندوق الجديد سيدعم رواد الأعمال الخلّاقين من جميع أنحاء العالم، الذين يطورون النظام البيئي لتقنية «بلوك تشين»، ويحددون ما سيكون عليه الاقتصاد الرقمي في المستقبل.

وبحسب «إنفستكورب»، فإن الصندوق مستقل ومكمل لـ«إنفستكورب تكنولوجي بارتنرز»، الذراع الاستراتيجية الاستثمارية لـ«إنفستكورب»، التي تركز على الفرص التكنولوجية في السوق المتوسطة.

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