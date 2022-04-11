«أبراج فيوز».. مجمع سكني يضم 736 وحدة بأرقى كيلومتر في دبي

المصدر: إعداد : مدحت السويفي

«أبراج فيوز» هي ثلاثة أبراج سكنية تقع في «داون تاون دبي» من تطوير شركة «إعمار» العقارية، يضم المشروع 736 وحدة سكنية وجميعها يتوافر للإيجار والبيع.

يعتبر البرج (سي) هو الأطول بـ152 متراً، يليه البرج (بي) ويصل طول البرج إلى 136 متراً والبرج (أيه) بطول 133.4 متراً.

ويضم المجمع شقق غرفة واحدة وغرفتين، كما يضم مرافق عدة، مثل بركة سباحة وقاعة فعاليات وجيم وغرفة بخار وغرفة مكتبية، إضافة إلى مصاعد وخدمات أمن على مدار الساعة. كما يتوافر في البرج ملعب كرة سلة داخلي ومنطقة شواء وحديقة.

ويضم البرج مجموعة من الشقق الفاخرة التي تتميز بإطلالتها الخلابة على برج خليفة.

يتكون برج «فيوز C» البرج الأكبر من 38 طابقاً، ويضم استوديوهات وشقق غرفة وصالة وغرفتين وصالة، وتتميز جميعها بفرش حديث ومساحة واسعة، كما تتوافر مرافق عدة في البرج، مثل بركة سباحة وجيم ومناطق للشواء وخدمات أمن ومنطقة لعب للأطفال، ويتوافر بعض المتاجر في الطابق الأرضي.

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