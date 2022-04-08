"اتصالات": عودة شبكة الانترنت للعمل

المصدر: عبير عبد الحليم - أبوظبي

قالت شركة "اتصالات" أن شبكة الانترنت عادت للعمل بشكل اعتيادي بعد تعطلها جزئيا خلال الساعات الماضية.

واوضحت الشركة أن الفرق الفنية التابعة لها تمكنت من التعامل مع تداعيات الخلل الفني.

وكانت اتصالات قد اعلنت في وقت سابق أن شبكة الإنترنت تتعرض حالياً إلى عطل فني. وقدمت اعتذارها عن تعطل بعض التطبيقات

واوضحت اتصالات على صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي أنها تقوم حالياً بمتابعة إصلاح العطل وأسبابه مع الجهات المختصة.

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