11.89 مليار درهم استثمارات «الصكوك الوطنية» في 2021 بنمو 36%

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أفادت شركة «الصكوك الوطنية»، المملوكة من قبل ‏‎‏«‎مؤسسة دبي للاستثمارات»، بأنها استثماراتها زادت ‏بنسبة 36% في 2021 لتصل إلى 11.89 مليار درهم، في إنجازٍ يعكس النمو الإيجابي المتسارع لثقافة الادخار في الإمارات. ‏

وأعلنت الشركة أيضاً عن زيادة بنسبة 64% في مبيعاتها، وعزت ذلك النمو إلى برامجها وخدماتها الادخارية ‏المبتكرة، فضلاً عن الوعي المتزايد حول مزايا الادخار مع «الصكوك الوطنية» بين المواطنين والمقيمين على حد ‏سواء.‏

وحصل العملاء على عوائد تصل إلى 3.33% على مدخراتهم؛ وهو من أعلى معدلات العوائد على مستوى المنطقة. كما فاز حملة الصكوك أيضاً بجوائز بقيمة ‏إجمالية بلغت 36.9 مليون درهم، بالإضافة إلى مكافآت أخرى، وُزعت من أموال المضارب الخاصة، بناءً على السلوك الادخاري، المدة والمبلغ المستثمر. ‏

وشهد مدخروا «الصكوك الوطنية» الذين انضموا منذ تأسيسها في عام 2006، زيادة تراكمية في مدخراتهم تقارب 64.11%. كما تحتفل الشركة أيضاً بنجاح تحولها الرقمي، حيث حققت زيادة بنسبة 62.4 % في عدد المدخرين عبر التطبيق الذكي بفضل ما يوفره من خدمات وسهولة في عملية فتح الحساب والادخار. ‏

وقال رئيس مجلس إدارة «الصكوك الوطنية»، خليفة ‏الدبوس، إن «نمو الشركة هو انعكاس مباشر للتحول في ثقافة الادخار.‏ ويسعدنا للغاية أن نرى المزيد والمزيد من الأشخاص الذين يعودون إلى عادات الادخار والاستثمار السليمة ذات المخاطر القليلة لضمان ‏استقرارهم المالي في الحاضر والمستقبل‏. وهذه هي أولى أهداف الصكوك الوطنية، التي تأسست وفق رؤية تهدف مساعدة الجميع على بناء ثرواتهم، وبالتالي خلق الرفاهية ‏المالية للمواطنين والمقيمين في دولة الإمارات. وتبقى رسالتنا الرئيسة هي العمل الدؤوب على نشر ‏ثقافة الادخار بما يتماشى مع رؤية قيادتنا، من خلال تلبية احتياجات عملائنا المتنامية عبر البرامج والحلول ‏الرقمية المبتكرة».‏

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «الصكوك الوطنية»، محمد قاسم العلي: «يسعدنا الإعلان عن توزيع أرباح هذا العام الاستثنائي على مدخري الصكوك الوطنية، وفي ظل تسارع وتيرة ‏تعافي الاقتصاد العالمي في عام 2021، فمن المشجع أن نرى عملائنا على اختلاف فئاتهم يحصدون ‏عوائد مجزية على استثماراتهم مع الصكوك الوطنية».

وأضاف: «كما برهنت جهودنا المستمرة لتقديم الخدمات والبرامج المبتكرة نجاحها في توفير فرص الادخار للجميع. ويسعدنا أن ‎نرى أن النساء ‏يشكلن 41% من إجمالي عملاء الصكوك الوطنية. وما يثير اهتمامنا للغاية هو ارتفاع في مدخرات فئة الشباب بنسبة 9%، وهذا يدل على وعي مالي متزايد لدى لهذه الفئة من المدخرين».‏

جائزة المليون درهم

خلال عام 2021، غيّرت الصكوك الوطنية حياة 8 فائزين بجائزة المليون درهم، وقد بلغ إجمالي الجوائز التي فاز بها عملاء الشركة 36.9 مليون درهم شملت 16 سيارة. ليصبح مجموع الفائزين بسحب المليون 202 مليونير وإجمالي قيمة الجوائز الموزعة ما يفوق 695 مليون درهم منذ تأسيس الشركة.

بداية الادخار

قال أحد المدخرين الإماراتيين: «بدأت الادخار منذ بداية الصكوك الوطنية في 2006، وأتطلع إلى الفوز بالجوائز الكبيرة والاستمرار في الادخار أيضاً حتى أشتري بيت لي ولعائلتي».

وأضاف مدخر آخر أردني الجنسية، «انتقلت إلى دبي في عام 2005 وكنت أبحث عن طريقة ادخار آمنة، تقدم عوائد كبيرة. حينها وجدتُ الصكوك الوطنية تعلن عن انطلاقها في بدايات 2006 ومنذ ذلك الحين بدأت الادخار بشكل منتظم». ‏

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