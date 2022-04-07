«غرفة دبي» تؤسّس مجموعة عمل الإمارات للصناعات الدوائية

المصدر: سامح عوض الله ■ دبي

أعلنت غرفة تجارة دبي عن تأسيس مجموعة عمل جديدة، تحت مظلتها، هي «مجموعة عمل الإمارات للصناعات الدوائية»، ليشكّل تأسيس المجموعة خطوة نحو توحيد جهود الشركات العاملة والمستثمرة في هذا القطاع، وخدمة أهدافها ومصالحها ونشاطاتها المهنية، إضافة إلى تعزيز تواصلها مع الجهات الحكومية المعنية، في ما يختص بالتشريعات والمبادرات والخدمات التي تخدم نشاطاتها المؤسسية، وتوفر لها قيمة مضافة في بيئة العمل.

بحث الفرص

واجتمع أعضاء مجموعة العمل الجديدة مع غرفة تجارة دبي في مقر الغرفة، لبحث فرص دعم القطاع، وتعزيز مساهمة هذا القطاع في النمو الاقتصادي، وتضافر الجهود في دعم القطاع الخاص، ومناقشة التحديات والفرص، وتنسيق الجهود المشتركة، وتحديد الأولويات للفترة المستقبلية، فيما يتوقع أن يرتفع عدد أعضاء مجموعة الأعمال الجديدة إلى 50 عضواً.

إضافة نوعيةوقال مدير أول علاقات الأعمال في غرفة دبي، محمد بن سليمان، إن دور المجموعة هو التعريف بمساهمة القطاع في مسيرة التنمية الاقتصادية، وتعزيز الجهود بين القطاعين العام والخاص، من أجل الارتقاء بالصناعات الدوائية إلى مستويات عالية، معتبراً أن المجموعة الجديدة تشكل إضافة نوعية تعكس تنوع القطاع الخاص في الإمارة.

وتوقع بن سليمان أن ينمو سوق الأدوية في دولة الإمارات بنسبة 27% خلال الفترة 2021-2025، لتبلغ قيمتها 28.25 مليار درهم، مشيراً إلى أن القطاع واعد، خصوصاً مع الدعم الحكومي لقطاعي الرعاية الطبية والصناعة، وأهمية صناعة الأدوية محلياً في تنويع الاقتصاد وركائزه، وترسيخ تنافسيته العالية.

مركز رائد

من جانبه، قال المدير التنفيذي لمجمع دبي للعلوم، ورئيس مجلس إدارة مجموعة عمل الشركات الصيدلانية، مروان عبدالعزيز جناحي، إن هناك مجالاً واسعاً لأن تصبح دولة الإمارات مركزاً رائداً لصناعات الأدوية والمكملات الغذائية والأدوات والمعدات الطبية، إذا ما أخذنا بالاعتبار الطلب الهائل على هذه المنتجات محلياً وعالمياً.

وأكد أهمية التعاون مع غرفة تجارة دبي، والعمل تحت مظلتها لما فيه مصلحة القطاع ونمو شركاته.

مجموعات الأعمال

يشار إلى أن مجموعات ومجالس الأعمال تلعب دوراً مهماً في تعزيز ودعم مسيرة النمو الاقتصادي في دبي، إذ تعتبر مكوناً أساسياً لمجتمع الأعمال، وتسهم في الدفع بالحركة التجارية والاستثمارية في الإمارة، من خلال الاستثمار في القدرات والإمكانات والخبرات لتعزيز الميزة التنافسية لمجتمع الأعمال في دبي.

وتركز غرفة تجارة دبي على الحوار مع مجموعات ومجالس الأعمال بعد تأسيسها، ومتابعة شؤونها ودراسة توصياتها، للتعرف إلى أولوياتها واهتماماتها، ومساعدتها في تطوير أعمالها داخلياً وخارجياً ومواجهة المنافسة العالمية المتزايدة، وتسهيل مشاركاتها في الفعاليات الإقليمية والدولية ذات الصلة بأنشطتها، وفي استكشاف الفرص الجديدة لها.

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