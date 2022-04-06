«دناتا» تدخل السوق الألمانية عبر الاستحواذ على «ويسكرشين»

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

أعلنت «دناتا» المزود العالمي الرائد لخدمات الطيران والسفر، عن توسيع عمليات الشحن في أوروبا، من خلال الاستحواذ على «شركة ويسكرشين للمناولة الأرضية»، في أول استثمار لها في ألمانيا.

وأكدت الشركة في بيان لها، بأن دخولها إلى السوق الألمانية، الذي يتطلب موافقة حكومية، سيسهم في تعزيز مكانتها كمزود عالمي رائد لخدمات الشحن.

وكشفت «دناتا» أنها أبرمت اتفاقيةً مع «أوليفر هيلويج»، مالك «ويسكيرشن»، للاستحواذ على كامل أسهم الشركة، كما اتفق الطرفان على عدم الكشف عن تفاصيل الصفقة، إذ يخضع الاستحواذ لموافقة الوزارة الاتحادية للشؤون الاقتصادية والعمل المناخي في ألمانيا.

«مطار كولونيا/ بون»

ووفقاً للبيان، تعتبر «ويسكرشين» المشغل الحصري لـ«مركز كولونيا بون للشحن»، وهو مرفق بمساحة 12 ألف متر مربع في «مطار كولونيا/ بون»، ويوفر مجموعة كاملة من خدمات الشحن بفريق يضم نحو 180 موظفاً.

وتتعامل الشركة مع أكثر من 85 ألف طن من البضائع سنوياً، بما في ذلك البضائع العامة والمنتجات سريعة العطب، والأدوية، والسلع الخطرة، والإلكترونيات والسلع الاستهلاكية.

كما يعتبر «مطار كولونيا/ بون» ثالث أكبر مطار في ألمانيا من حيث عمليات الشحن مع إمكانات كبيرة لمزيد من النمو مستقبلاً. ويعمل المطار على مدار الساعة ويتمتع بموقع مثالي في قلب شمال غرب أوروبا مع ارتباطه بشبكة طرق برية ممتازة.

وخلال عام 2021، حقق المطار رقماً قياسياً جديداً، حيث سجلت البضائع التي تعامل معها نمواً بنسبة 14%.

أول استثمار

وقال الرئيس التنفيذي الإقليمي لـ«دناتا» في أوروبا، ستيوارت أنغوس: «يسعدنا الإعلان عن أول استثمار لنا في ألمانيا، وذلك في إطار استثماراتنا المستمرة في البنية التحتية للشحن. فقد استثمرنا منذ عام 2014 في تسعة مرافق شحن جديدة في أوروبا، ونتطلع إلى لعب دورنا في المرحلة التالية من تطوير مطار (كولونيا/ بون) كمحور رئيسي للشحن».

مركز لوجستي

من جانبه، قال رئيس المجلس التنفيذي لـ«مطار كولونيا/ بون»، ثيلو شميدت: «يسعدنا أن نرحب بـ(دناتا)، اللاعب العالمي الشهير في مجال خدمات المطارات»، مؤكداً أن التزام «دناتا» سيساعد على رفع كفاءة مناولة البضائع في مركز الشحن، كما يؤكد جودة موقع المطار، إضافة إلى مكانته كأهم مركز لوجستي في ولاية راين ويستفاليا الشمالية.

استثمارات «دناتا»

يذكر أنه وخلال السنوات القليلة الماضية، استثمرت «دناتا» بكثافة في البنية التحتية المتقدمة لتعزيز قدراتها وعملياتها في الشحن. وشمل ذلك افتتاح مرافق شحن حديثة في مانشستر (المملكة المتحدة)، وكراتشي ولاهور (باكستان)، وإضافة سعة شحن وبنية تحتية في كل من بروكسل (بلجيكا)، وسيدني (أستراليا)، وتورنتو (كندا).

وأعلنت «دناتا» أخيراً أنها ستستثمر أكثر من 200 مليون يورو لتطوير عملياتها في أمستردام (هولندا)، وستشغل واحداً من أكبر وأحدث مرافق الشحن على مستوى العالم في مطار شيفول. كما ستفتتح قريباً المرحلة الثانية من مشروع «دناتا سيتي إيست» في لندن هيثرو (المملكة المتحدة).

اتفاقية صيانة

إلى ذلك، أبرمت «شركة رافد لحلول المركبات»، اتفاقية مع «دناتا»، المزود العالمي لخدمات السفر الجوي. وبموجب الاتفاقية، ستقدم «رافد» تصليحاً شاملاً للمحركات ولمعدات المناولة الأرضية لـ«دناتا»، والتي ستنفذ في مركز التصليح المتخصص في منشأة «رافد» الحديثة التي تبلغ مساحتها 50 ألف متر مربع في منطقة العزرة بالشارقة.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«شركة رافد لحلول المركبات»، سالم سعيد المدفع: «نتطلع إلى العمل مع (دناتا)، الاسم الرائد عالمياً في خدمات السفر الجوي، لتعزيز كفاءة منظومة معدات المناولة الأرضية للشركة، والتي تمكنها من المحافظة على كفاءتها في تقديم أفضل الخدمات لشركات الطيران المحلية والعالمية».

من جانبه، قال مدير أول التخطيط والهندسة والأنظمة في «دناتا» للخدمات الفنية، روس سوندرز، إن توقيع الاتفاقية مع «رافد» يتماشى مع استراتيجية «دناتا» المتمثلة في التعاون مع شركاء التوريد بدولة الإمارات، من أصحاب الخبرة والكفاءة في دعمنا، لتقديم معدات دعم أرضي آمنة وصالحة للخدمة لتلبية احتياجاتنا، وتوفير المتطلبات التشغيلية في مطار دبي الدولي ودبي وورلد سنترال.



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