«طيران الإمارات» تعزّز خدمة موريشيوس بـ «العملاقة»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت «شركة طيران الإمارات» عن عزمها تسيير رحلتين يومياً إلى موريشيوس بطائرتها من طراز «إيرباص A380» اعتباراً من يوليو 2022، لتلبية الطلب المتزايد على السفر إلى تلك الدولة الجزيرة.

وأفادت «طيران الإمارات» بأنها تسيّر حالياً رحلة يومية إلى موريشيوس بطائراتها من طراز «بوينغ 777-300ER»، لافتة إلى أنه ولمواكبة تزايد الطلب، فإنها ستوسع نطاق عملياتها إلى تسع رحلات أسبوعياً في الفترة بين التاسع من أبريل الجاري ونهاية يونيو المقبل، ثم ستضاعف الخدمة إلى رحلتين يومياً اعتباراً من الأول من يوليو 2022.

وأكدت «طيران الإمارات» أن رحلتها اليومية الثانية، ستعطي دفعةً مهمةً للسياحة إلى الوجهة السياحية الشهيرة في المحيط الهندي، التي خففت قيود دخول المسافرين، كما ستوفر الرحلة الجديدة مزيداً من الخيارات في مواعيد الرحلات، واتصالاً سلساً للمسافرين من الأسواق الرئيسة في أوروبا، والأميركتين، والشرق الأوسط، الذين يتطلعون إلى السفر إلى موريشيوس.

وبحسب «طيران الإمارات»، لاتزال تجربة طائرتها من طراز A380 تحظى بتفضيل المتعاملين، إذ توفر 14 جناحاً خاصاً في الدرجة الأولى، و76 مقعداً يتحول إلى سريرٍ مستوٍ في درجة الأعمال، و426 مقعداً مريحاً في الدرجة السياحية.

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