تسهيلات ائتمانية لـ«دبي لصناعة الطيران» بقيمة مليار دولار

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

نجحت دبي لصناعات الطيران المحدودة، في إبرام اتفاقية تسهيلات ائتمانية كبيرة غير مضمونة متجددة بقيمة مليار دولار أميركي (3.67 مليارات درهم)، حيث قام البنك الأهلي الكويتي، وشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة، وبنك أبوظبي الأول، بدور المنظمين الرئيسين المفوضين ومديري الاكتتاب، وبنك الإمارات دبي الوطني، كوكيل التسهيلات في الصفقة.

وستُستخدم هذه التسهيلات بشكل أساسي في تجميع وإعادة تمويل التسهيلات التمويلية المجمعة الحالية لشركة دبي لصناعات الطيران المحدودة، مع عوائد الرصيد للأغراض العامة للشركة ومتطلبات رأس المال العامل. وتمثل هذه الصفقة أول صفقة مرتبطة بمعدل التمويل المضمون لليلة الواحدة لشركة دبي لصناعات الطيران المحدودة، وتتضمن مدة سداد أربع سنوات مع خيار التمديد.

وتم توقيع اتفاقية التسهيلات بتاريخ 31 مارس 2022، وتم إغلاقها بالتزام من المنظمين الرئيسين ومديري الاكتتاب واثنين من البنوك الإقليمية، بما في ذلك بنك دبي التجاري وبنك رأس الخيمة الوطني اللذان ينضمان للتسهيلات كمقرضين.

وقال المدير التنفيذي لشركة دبي لصناعات الطيران المحدودة، فيروز تارابور: «يشكل الإغلاق الناجح للتسهيلات شهادة على الدعم المستمر والثقة التي أظهرتها البنوك لشركة دبي لصناعات الطيران وتوقعاتها المستقبلية. وتمكننا هذه التسهيلات من الاستمرار في تحسين تخطيط السيولة وتنمية أعمالنا».

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