شركة مقرها دبي تحقق قفزة تكنولوجية في القدرة التخزينية للبطاريات

المصدر: الإمارات اليوم - دبي

أعلنت شركة البرهان الدولية للتطوير، بدبي هذا الأسبوع، عن استثمار بقيمة 20 مليون دولار أميركي (75 مليون درهم)، في شركة إينيركاب هولدنغز بي تي إي ليمتد (إينيركاب)، الشركة القابضة التي تقف وراء اختراع وتطوير وتصنيع وتسويق تخزين طاقة المكثف الفائق بمدينة دبي الصناعية.

ويعد تخزين الطاقة عنصراً رئيساً في تحول الطاقة، حيث تتطلب الطاقة وإزالة الكربون، أداءً يتخطى متناول البطاريات الكيميائية. وقد نجحت تقنية تخزين طاقة المكثف الفائق، التي طورتها الشركات التابعة لشركة إينيركاب في دبي، في الوفاء بتلك المتطلبات الصعبة - من حيث المكثفات الفائقة غير الكيميائية، وطول عمر الخدمة، وعدم انخفاض السعة والاستدامة البيئية، والقابلية لإعادة التدوير، وتوافر المواد الخام.

وتمكن الطبيعة غير القابلة للتراجع، تخزين الطاقة للمكثف الفائق، من توفير سعة مستدامة، يمكن تقديرها على مدار دورة حياتها التي تبلغ 25 عاماً، وهو أمر بالغ الأهمية للقدرة التخزينية، في ما يخص القيمة السوقية عند إجراء استثمارات في تخزين الطاقة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة البرهان الدولية،شاهال خان، «يعد الإنتاج المستقر والمتوقع وطويل الأجل من تخزين الطاقة، أمراً ضرورياً لتوسيع نطاق LAAS (البنية التحتية كخدمة) بكفاءة، والسماح لنا بتحسين حياة الأفراد داخل المجتمعات في جميع أنحاء العالم. حيث لا توفر البطاريات التقليدية الموثوقية أو طول العمر بالشكل اللازم لجذب الاستثمارات المطلوبة، لإحداث تحسين فارق في البنية التحتية والتحويل إلى الكهرباء.

من جانبه قال مدير شركة البرهان الدولية، إسحاق شيتريت: "يوفر تخزين طاقة المكثف الفائق، الذي طورته الشركات التابعة لشركة إينيركاب في دبي، قفزة في تكنولوجيا التخزين الضرورية، لتسريع عملية اعتماد مصادر الطاقة المتجددة، والنقل الكهربائي، وإزالة الكربون، عند الضرورة الملحة لذلك. نحن متحمسون لدعم وسيم قريشي وفريقه، في رؤيتهم لتمكين إزالة الكربون، والكهرباء، والتحول إلى تخزين طاقة المكثف الفائق من التخزين الكيميائي".

وقال الرئيس التنفيذي لشركة إينيركاب ومخترع التكنولوجيا، وسيم أشرف قريشي: "نحن سعداء بالاستثمار من قبل شركة البرهان الدولية، ما سيسهم في تسريع نمونا في جميع أنحاء العالم، وتوسيع مجموعة منتجاتنا، لتقديم حلول في كل تطبيقات تقنية التخزين المبتكرة. ومن المتوقع أن يمكننا ذلك من المشاركة في مهمة شركة البرهان الدولية، المتمثلة في تطوير أكبر الحلول الذكية لنظام LAAS بدولة الإمارات العربية المتحدة، وتنفيذها على الصعيد العالمي، لتوحيد الجهود من أجل إحداث تأثير إيجابي طويل الأمد، وتغيير يساعد في تطور مجتمعنا".

وسيؤدي استثمار شركة البرهان في إينيركاب، إلى زيادة البنية التحتية للشركة والشركات التابعة لها، وأيضاً خلق فرص عمل في الإمارات العربية المتحدة.

وأضاف عمر غاني الرئيس التنفيذي للاستراتيجية في إينيركاب، قائلاً: "من خلايا AA القابلة لإعادة الشحن، إلى تخزين الهاتف المحمول إلى محطات شحن EV، إلى تخزين فئة المرافق، أمضينا السنوات الخمس الماضية في بناء حلول تخزين الطاقة الأكثر تقدماً في العالم - والآن، هذا السوق جاهز للإقلاع". سوف تقدم تقنية تخزين المكثف الفائق، حلول تخزين لإنتاج منتجاً عملياً وعالي الأداء - طويل الأمد، وغير قابل للتراجع مع إمكانية الشحن السريع، وقابلية إعادة التدوير بالكامل والفاعلية من حيث التكلفة.

وقال بلال شيخ، الرئيس التنفيذي للعمليات في إينيركاب: "إن استثمار شركة البرهان، سيمكننا من الاستعداد لإدراج بورصة ناسداك في نهاية العام تقريباً، ما يتيح لنا الوصول إلى رأسمال مستدام طويل الأجل".

ورأس المال البشري والبنية التحتية المتوفرة في دولة الإمارات العربية المتحدة، لا مثيل لها في المنطقة، وتوفر الأساس للتطوير المستمر للتقنيات والمنتجات المبتكرة. إلى جانب التركيز على الطاقة المتجددة والكفاءة، فإن البيئة مواتية للمبتكرين والمخترعين، لبناء حلول لمشاكل الطاقة المعقدة في العالم، على قدم المساواة، مع مراكز الابتكار العالمية في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا.

والاستثمار، الذي يعد من بين أكبر الاستثمارات في المنطقة لتكنولوجيا تخزين الطاقة، التي تم تطويرها في دولة الإمارات، هي شهادة على تركيز القيادة الإماراتية على الابتكار والتطوير في معالجة تغير المناخ.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news