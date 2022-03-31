اعتباراً من يوليو.. «العربية للطيران» تستأنف رحلات مباشرة إلى بودروم وأنطاليا

المصدر: الشارقةــ الإمارات اليوم

أعلنت «شركة العربية للطيران»، عن استئناف رحلاتها الموسمية من مطار الشارقة الدولي الى مدينتي بودروم وأنطاليا في تركيا، اعتباراً من الأول من يوليو المقبل.

وأفادت الشركة في بيان لها بأن «بودروم» تمثل المدينة الثالثة، و«أنطاليا» المدينة الرابعة في تركيا التي تسيير «العربية للطيران» رحلاتها إليهما بعد إسطنبول وطرابزون.

وأكدت أنه يمكن للمتعاملين الآن حجز رحلاتهم المباشرة عبر الموقع الإلكتروني: www.airarabia.com أو من خلال التواصل مع مركز خدمة التعاملين، أو وكلاء السفر.



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