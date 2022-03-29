افتتاح أول مقهى يقبل البيع بالعملات الرقمية بدبي

المصدر: مدحت السويفي – دبي

افتتحت علامة "بيك ان مور" التجارية، بدبي اليوم أول مقهى يقبل التعامل بعدد كبير من العملات الرقمية المشفرة، منها "البيتكوين" و"السولانا" وعملة "الشيبا اينو" والإيثريوم والتيثر ، وغيرها من العملات المشفرة بدبي

وعن فكرة هذا المقهى الحديث والدافع وراء إطلاقه، يقول محمد الحمادي، من بيك ان مور، إن العالم يشهد التحول نحو الدفع بطرق الدفع المختلفة وبخاصة العملات الرقمية والمشفرة، مشيراً إلى أن تدشين هذا المقهى يتسق مع استراتيجة إمارة دبي نحو تبني هذه الطرق الجديدة في الدفع.

وتتولى شبكة ميكسين إدارة منصة الدفع مفتوحة المصدر الخاصة بالمقهى والتي تسمح للعملاء بدفع مقابل مشترياتهم بالبيتكوين والإيثريوم والتيثر وثلاث عملات إلكترونية أخرى رئيسية. كما تقبل جميع طرق الدفع الأخرى مثل الدفع النقدي وبطاقات الدفع والدفع عبر الإنترنت. تتميز منصة شبكة ميكسين بتنفيذ عملياتها بسرعة البرق وهي منصة ويب "لا مركزية" تضمن سرعة وتوسيع سلسلة الكتل وتسمح بإجراء تريليونات المعاملات في الثانية، والتأكيد النهائي في أقل من الثانية وتنفيذ معاملات بدون رسوم وتعزيز الخصوصية وقابلية توسع غير محدودة.

ومن جانبه قال السفير الدولي لشبكة ميكسين، مينغ تشان شو،"إن ماسنجر ميكسين ليس مجرد محفظة مشفرة لا مركزية متصلة بعدد 41 سلسلة عامة بأصول تتجاوز ملياري دولار أمريكي، كما أنها تجري عمليات تحويل العملة بسرعة البرق وبنجاح ولم تفلح أي محاولات اختراق لها على مدار السنوات الأربعة الماضية. ونظرًا لعدم فرض رسوم مدفوعات على المستخدمين، فسيساعد هذا الحل بيك ان مور على إطلاق العنان للمزايا الكثيرة لنظام الدفع الذي يتمتع بالآمان والسرعة والسهولة".

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