أحمد بن محمد: دبي ترسّخ مكانتها مركزاً للتميز في مختلف القطاعات

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أكد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام، أن دبي ترسخ مكانتها مركزاً للتميز ضمن مختلف القطاعات، مشيراً سموه إلى أن ثقافة التميز باتت من السمات الأساسية التي تميز دبي عالمياً، وشكلت على مدى السنوات الماضية محور المشروعات النوعية التي نفذتها الإمارة، بفضل الرؤية الثاقبة لقيادتها الرشيدة، كما شكّل التميز حافزاً مهماً للمسؤولين والعاملين في المؤسسات والهيئات والشركات، ضمن القطاعين العام والخاص، لبذل المزيد من الجهد لبلوغ أعلى درجات الجودة في مختلف المجالات.

جاء ذلك بمناسبة إعلان دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي أسماء الفائزين بجوائز التميّز لقطاع الأعمال، في دورته الـ28 التي تقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وتشمل بشكل أساسي جائزة دبي للجودة، وبرنامج دبي للخدمة المتميزة، وذلك خلال حفل افتراضي نظمته دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، وحضره أكثر من 1500 ممثل عن مختلف قطاعات الأعمال والصناعات والقطاع الحكومي، إلى جانب ممثلين عن الشركات الفائزة.

جوائز التميّز

وهنأ سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، الفائزين بجوائز التميّز لقطاع الأعمال خلال لقائهم في فندق «الميدان» بدبي، داعياً جميع المؤسسات إلى بذل مزيد من الجهد لتحقيق رؤية دبي لتكون مركزاً عالمياً للأعمال. وحصد جوائز التميز هذا العالم 39 فائزاً من مختلف القطاعات، من بينهم 21 فائزاً في برنامج دبي للخدمة المتميزة، الذي يضم أعضاء البرنامج من قطاعات البيع بالتجزئة، والخدمات، والرعاية الصحية، والضيافة والترفيه، والتجارة الإلكترونية، إلى جانب 18 فائزاً بجائزة دبي للجودة، التي تضم جائزة دبي التقديرية للجودة «مجالس ومجموعات الأعمال»، وجائزة دبي التقديرية للجودة، وجائزة دبي للصناعة الذكية، وجائزة دبي العالمية للجودة، وجائزة دبي الذهبية للجودة، وجائزة دبي للجودة.

ثقافة الجودة

وقال مدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، هلال سعيد المري: «نهدف من خلال جوائز التميز لقطاع الأعمال إلى تعزيز ثقافة الجودة والإبداع كمحفز للمزيد من النمو والتطور في هذا المجال، وكذلك ترسيخ مكانة دبي كأفضل مدينة في العالم للحياة والعمل والزيارة، ولتكون ضمن المدن العالمية الرائدة في مختلف القطاعات، وذلك عملاً بالتوجيهات الرشيدة لقيادتنا الحكيمة، الأمر الذي أسهم في تعزيز ثقة المستثمرين ورجال الأعمال بالآفاق الواعدة للاقتصاد الوطني المتنوع».

وأضاف المري: «شهدت إمارة دبي العديد من الخطوات الهادفة إلى تسريع عودة النشاط الاقتصادي والسياحي والحياة الطبيعية، ونجحت في استئناف الأنشطة والترحيب بالعالم مرة أخرى، وصنعت تاريخاً جديداً يضاف إلى رصيدها الحضاري على مر العصور من خلال استضافتها لمعرض (إكسبو 2020 دبي)، لتؤكد بذلك مكانتها كموطن للعديد من الشركات العالمية، ومحطة جذب للاستثمارات ورواد الأعمال والمواهب من مختلف أنحاء العالم».

قائمة الفائزين

وفازت «هايسنس ميدل إيست»، قسم خدمة العملاء (قطاع الخدمات)، بجائزة دبي العالمية للجودة، في حين فاز مستشفى زليخة (قطاع الرعاية الصحية)، و«ترانسجارد كاش - قطاع الخدمات» بجائزة دبي الذهبية للجودة. وضمت قائمة الفائزين بجائزة دبي للصناعة الذكية، التي تمت إضافتها بالتنسيق مع مؤسسة دبي لتنمية الصناعات والصادرات، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، لإشراك القطاع الصناعي في مسيرة التميز بدبي، والتشجيع على التحول الرقمي، كلاً من: مصنع «ليبتون جبل علي»، «يونيليفر» - قطاع التصنيع، والأنصاري للصرافة (القطاع المالي).

وفاز «ريتز كارلتون دبي» قطاع السياحة، و«هايبر ماركت اللولو» – فرع البرشاء، قطاع البيع بالتجزئة، ومصنع «انكور الايد»- قطاع التصنيع بجائزة دبي للجودة. في حين ضمت قائمة الفائزين بجائزة دبي التقديرية للجودة كلاً من: الأنصاري للصرافة، و«ال ام» للصرافة (القطاع المالي)، و«في.اف.اس -جي.سي.سي»، و«إيه جي فاسيليتيز سوليوشنز»، و«لين سكان» المتطور لخدمات خطوط الأنابيب والخزانات -قطاع الخدمات، مستشفى «إن إم سي رويال» الشارقة (قطاع الرعاية الصحية)، و«ايه جي بي سي اس» لصناعة مفاتيح التشغيل، والمصنع العربي للسحب (قطاع التصنيع).

وضمت قائمة الفائزين بجائزة دبي التقديرية للجودة (مجالس ومجموعات الأعمال) كلاً من: «سمارت لايف»، و«سي اي او سي نيتورك»، وذلك لجهودهم في التواصل مع أعضائهم، وتزويدهم بخدمات ذات قيمة مضافة.

الخدمة المتميزة

وتم خلال الحفل الافتراضي تكريم الفائزين في «برنامج دبي للخدمة المتميزة»، ضمن فئتين رئيستين، هما فئة أفضل فرع تجاري، وفئة أفضل علامة تجارية. وضمت قائمة الفائزين بجائزة أفضل علامة تجارية كلاً: من دبي مول (مراكز التسوق)، ومجوهرات جوي الوكاس (متاجر الأزياء)، ومصرف الشارقة الإسلامي، وآفاق الإسلامية للتمويل (قطاع الخدمات)، وصيدلية لايف (الصحة واللياقة البدنية)، وريل سينما (الضيافة والترفيه)، وأسواق للتجزئة، والمحلات الكبرى (الجمعيات الاستهلاكية وبيع التجزئة العامة)، و«انتيريرز»، والعربية للسيارات (متاجر التجزئة المتخصصة)، وسوق دبي المالي، «th6 ستريت»- الخدمات الذكية، و«ماتلان» من دول مجلس التعاون الخليجي.

وضمت فئة أفضل فرع تجاري كلاً من: «ذافيس شوب» - سيتي سنتر مردف، و«الدو»- مول الإمارات (متاجر الأزياء)، والرستماني الدولية للصرافة – فرع النادي السياحي أبوظبي، والمصرف- فرع شارع الشيخ زايد (الخدمات)، وصيدلية «استر 122»- الصحة واللياقة البدنية، و«تيم هورتنز»- جميرا سنتر (الضيافة والترفيه)، و«هايبر ماركت اللولو» – أرابيان سنتر مول (الجمعيات الاستهلاكية وبيع التجزئة العامة)، و«ايروس ديجيتال هوم» - دبي مول (متاجر التجزئة المتخصصة).

زيادة عدد المتقدمين

شهدت الدورة الأخيرة من الجوائز زيادة بنسبة 10% في عدد المتقدمين، بينما بلغت الزيادة الصافية على مدى الـ28 عاماً الماضية أكثر من 300%، ما يدل على مستوى ترسيخ مفاهيم الجودة والتميز الذي تم تحقيقه بين الشركات والمؤسسات الخدمية في جميع أنحاء الدولة. وتم تكريم أكثر من 650 فائزاً بجوائز التميز لقطاع الأعمال، تم اختيارهم من بين 22 ألف متقدم خلال الـ27 عاماً الماضية، إضافة إلى تدريب أكثر من 500 متسوق سري، و3000 مُقيِّم، و5000 متقدم، وإعداد تقارير تقييمية تحدد مجالات التحسين إلى المتقدمين في فئات الجوائز.

• قائمة المكرمين شملت 39 فائزاً من مختلف قطاعات الأعمال والصناعات والقطاع الحكومي.

• التكريم هدفه رفع معايير الجودة والتميز في مجالات التكنولوجيا والابتكار، وتعزيز مبادئ إسعاد المتعاملين في مختلف أنحاء الإمارات.

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