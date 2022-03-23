عمومية «تبريد» تُقرّ توزيع أرباح نقدية و«أسهم منحة»

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

صادق مساهمو الشركة الوطنية للتبريد المركزي (تبريد)، على قرار توزيع أرباح نقدية للمساهمين عن العام المالي المنتهي في تاريخ 31 ديسمبر 2021، بقيمة ستة فلوس للسهم الواحد، إضافة إلى إصدار «أسهم منحة» بواقع سهم واحد لكل 40 سهماً مملوكاً، بما يعادل 12 فلساً للسهم.

وتعتبر هذه التوزيعات الأعلى على الإطلاق، وبزيادة عن العام الماضي، ما يعكس حجم نمو أعمال الشركة، وذلك مع الاحتفاظ برأس المال اللازم لتنمية استثماراتها.

وأفاد بيان عن الشركة، بأنه تمت المصادقة على قرار توزيع الأرباح في اجتماع الجمعية العمومية السنوي المنعقد في 21 مارس 2022، والذي ترأسه رئيس مجلس الإدارة، خالد عبدالله القبيسي، بحضور عدد من أعضاء المجلس، والمساهمين، وفريق الإدارة التنفيذية للشركة.

وقال القبيسي، إن «تبريد» حققت إنجازات متميزة للغاية في عام 2021؛ حيث شهدنا تفوقاً في الأداء على مختلف محاور تطوير خطط النمو المستدام للمدى البعيد.

وأضاف: «مع نمو أعمالنا وتوسعاتنا المستمرة، فضلاً عن عمليات الاستحواذ التي قمنا بها، فقد تعززت خططنا الاستراتيجية، وحققنا الكفاءة في التشغيل والتميُّز في خدمة المتعاملين والموظفين، مع التركيز على جعل التمويل الأخضر إطاراً شاملاً لمشروعات البنية التحتية المستدامة الحالية والمستقبلية في المنطقة».

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لشركة «تبريد»، خالد عبدالله المرزوقي، إن إيرادات المجموعة خلال عام 2021 سجلت ارتفاعاً بنسبة 12% محققةً 1.95 مليار درهم.

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