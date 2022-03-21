«سمانا ويفز».. مشروع بمسابح خاصة للغرف

المصدر: إعداد : مدحت السويفي

يعتبر «سمانا ويفز» أحدث مشروع تم إطلاقه للتطوير في منطقة «قرية جميرا الدائرية»، وهو من تطوير «شركة سمانا للتطوير العقاري»، بكلفة تبلغ 165 مليون درهم.

يمتد المشروع على مساحة 155 ألف قدم مربعة، وهو عبارة عن بناية تتكون من طابق أرضي، وثلاثة طوابق «بوديوم»، و23 طابقاً علوياً، كما يتألف من 213 شقة تتنوع بين استوديوهات، وشقق من غرفة، وغرفتي نوم، وشقق دوبلكس، مع توافر مسبح في تلك الشقق.

يشتمل المشروع على وسائل راحة مميزة مثل حمامات سباحة للأطفال، ومناطق خضراء، وحمامات سباحة عامة وخاصة، وناد صحي، ومنطقة لعب للأطفال، ومسطحات مائية مميزة، وجاكوزي، وغرفة بخار، وخدمة صف السيارات.

وتتيح الشركة خيار دفع مرن بواقع 10% عند الحجز، ثم دفع باقي المبلغ على 65 شهراً بواقع 1% فقط، و10% في الشهر السادس، و10% في الشهر 12، و10% في الشهر 18، كما يعزز توفير «سمانا للتطوير العقاري» تمويلاً بنسبة 50% للمشترين، من ثقة المستثمرين في أصولها العقارية.

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