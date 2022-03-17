ترقية ترخيص «سوسيتيه جنرال» للقيام بعمليات إقراض محلياً

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

كشف مركز دبي المالي العالمي عن ترقية ترخيص بنك «سوسيتيه جنرال»، إحدى مجموعات الخدمات المالية الأبرز في أوروبا، التي تطبق نموذجاً مصرفياً متنوعاً ومتكاملاً.

وأفاد بيان أمس، بأن «سلطة دبي للخدمات المالية» قامت بترقية ترخيص «سوسيتيه جنرال» إلى الفئة «2»، التي تتيح له القيام بعمليات الإقراض محلياً، في خطوة تؤكد على التزامه الراسخ بتنمية أعماله الإقليمية انطلاقاً من مركز دبي المالي العالمي.

توسيع الأعمال

وقال الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، عارف أميري، إن المركز يواصل توطيد علاقاته القائمة مع المؤسسات المالية الطامحة إلى توسيع أعمالها، والتي تبدي ثقة راسخة بخدمات المركز، وتستفيد من منظومته المتميزة للخدمات المالية، فضلاً عن إطاره القانوني والتنظيمي المتميز.

وأضاف: «نهنئ بنك (سوسيتيه جنرال) الذي يعتبر واحداً من أقدم المتعاملين مع المركز بحصوله على هذه الترقية، ونتطلع قدماً إلى مواصلته مسيرة النجاح المتميزة التي يشهدها».

نمو إقليمي

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي الإقليمي للمجموعة لدى «سوسيتيه جنرال الشرق الأوسط»، إيمريك أرنو، إن ترقية الترخيص خطوة طبيعية يتخذها «سوسيتيه جنرال الشرق الأوسط» بعد حضوره الفعلي في المنطقة لمدة تزيد على 25 عاماً، ما يعكس نضج مؤسستنا وطموحاتنا للتوسع في دول المنطقة.

وأضاف: «نثمن عالياً ثقة مركز دبي المالي العالمي بنموذج عملنا، إذ تأتي هذه الترقية انسجاماً مع استراتيجية النمو الإقليمي التي نطبقها، وتركز على تقديم الاستشارات، وترتيب صفقات التمويل الضخمة، وغيرها، ما يمكننا من تقديم مستويات أفضل من الخدمة للمتعاملين في المنطقة، بينما نتجه جميعاً نحو مستقبل أكثر استدامة».

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