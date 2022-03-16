«دبي الدولي» يتعامل مع 4 ملايين مسافر في فبراير 2022

المصدر: أزاد عيشو ■ دبي

أظهرت بيانات هيئة دبي للطيران المدني أن إجمالي أعداد المسافرين عبر مطار دبي الدولي خلال فبراير 2022 وصل إلى أربعة ملايين و78 ألفاً و931 مسافراً، مقارنة بمليون و670 ألفاً و344 مسافراً في فبراير 2021 بنسبة نمو جاوزت 144%.

وبحسب بيانات حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، فقد ارتفع إجمالي أعداد المسافرين خلال شهري يناير وفبراير 2022 إلى سبعة ملايين و845 ألفاً و924 مسافراً، مقابل ثلاثة ملايين و716 ألفاً و346 مسافراً في الفترة المناظرة من 2021 بنسبة نمو جاوزت 111%.

ووصل حجم الشحن الجوي عبر مطار دبي الدولي إلى 163 ألفاً و997 طناً في فبراير 2022 مقابل 159 ألفاً و654 طناً في الشهر ذاته من عام 2021، بنسبة نمو بلغت 2.7%، فيما وصل حجم الشحن الجوي عبر مطار آل مكتوم الدولي إلى 13 ألفاً و382 طناً مقابل 13 ألفاً و167 طناً، بنسبة نمو بلغت 1.5%.

واحتفظ مطار دبي الدولي بمركزه الأول بوصفه أكبر مطار دولي في السعة المقعدية المجدولة على الرحلات الدولية، وفقاً لبيانات نشرتها مؤسسة «أو إيه جي» الدولية المزودة لبيانات المطارات وشركات الطيران.

كما حافظ المطار على المركز الأول في صدارة المطارات الدولية الأكثر ازدحاماً حول العالم للسنة الثامنة على التوالي، إذ استقبل 29.1 مليون مسافر خلال عام 2021، لتتجاوز حركة الركاب السنوية، التوقعات الأولية لعدد المسافرين من خلال مطار دبي الدولي في 2021، بزيادة نسبية تُقدّر بنصف مليون مسافر، نتيجة لزيادة حركة الطيران خلال الربع الأخير من العام، وفقاً لمؤسسة مطارات دبي.

وبحسب المؤسسة، تشير التوقعات الأولية إلى وصول حركة الركاب السنوية في مطار دبي الدولي إلى 55.1 مليون مسافر في نهاية عام 2022.

• 7.84 ملايين مسافر خلال شهرَي يناير وفبراير 2022.

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