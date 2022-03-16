«طيران الإمارات» تطلق خدمتها إلى تل أبيب 23 يونيو

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت «طيران الإمارات» أنها ستبدأ تشغيل رحلاتها اليومية إلى تل أبيب اعتباراً من تاريخ 23 يونيو 2022. وستستخدم «طيران الإمارات» في رحلاتها على هذا الخط طائراتها الحديثة من طراز «بوينغ 777-300ER»، بتقسيم الدرجات الثلاث، والتي توفر ثمانية أجنحة خاصة في الدرجة الأولى، 42 مقعداً تتحول إلى أسرّة شبه مستوية في درجة الأعمال، و304 مقاعد مريحة في الدرجة السياحية.

وقال الرئيس التنفيذي للعمليات في «طيران الإمارات»، عدنان كاظم: «نتطلع إلى الترحيب بالمسافرين على متن رحلاتنا المتجهة إلى ومن تل أبيب هذا الصيف، وتزويدهم بقدرات اتصال كبيرة، تتيح لهم السفر إلى وعبر مركزنا في دبي، وذلك في ظل استمرارية التخفيف من القيود المفروضة على السفر حول العالم، بسبب جائحة (كوفيد-19)، وفتح المزيد من الدول أبوابها أمام الزوار».

وأضاف كاظم: «بالإضافة إلى إطلاق الطلب الكامن على السفر، فإن بدء تشغيل رحلات (طيران الإمارات) إلى إسرائيل سيوفر المزيد من الخيارات للسفر إلى مختلف أنحاء العالم، وأيضاً إتاحة المزيد من الفرص للمستثمرين ورجال الأعمال وممثلي الشركات لزيارة دبي، والكثير من الوجهات ضمن شبكة رحلاتنا التي تضم نحو 130 وجهة».

وستغادر الرحلة الأولى، والتي تحمل الرقم «ئي كيه 931» مطار دبي الدولي في الساعة 3:50 بعد ظهر يوم 23 يونيو، لتصل إلى مطار بن غوريون في تل أبيب، في الساعة 06:00 مساءً بالتوقيت المحلي. أما رحلة العودة «ئي كيه 932» فستغادر مطار بن غوريون في الساعة 07:55 مساءً لتصل إلى دبي في الساعة 11:59 ليلاً بالتوقيت المحلي. وقد تم تحديد مواعيد الرحلتين على نحو يتيح مزيداً من الوصول المريح إلى دبي، وفرص مثالية للسفر في رحلات متصلة إلى وجهات شعبية للعطلات.

وتشير إحصاءات دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، إلى أن إسرائيل كانت واحدة من أكبر 20 سوقاً للسياحة في دبي خلال عام 2021.

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