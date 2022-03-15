سوق دبي : المشاركة في الاكتتاب العام لكهرباء دبي ابتداءً من 24 مارس

المصدر:
  • مدحت السويفي - دبي
التاريخ:

قال سوق دبي المالي، إنه بإمكان المستثمرين الاشتراك في الاكتتاب العام لـ"هيئة كهرباء ومياه دبي" عبر منصته الرئيسية ابتداءً من 24 مارس حتى 2 أبريل.
 
وأضاف السوق في تغريده له عبر حسابه في تويتر، أنه بالإمكان الحصول على المزيد من المعلومات من خلال الرابط التالي: https://ipo.dfm.ae.
 
وتبدأ فترة اكتتاب الأفراد في أسهم الطرح يوم 24 مارس 2022، وتنتهي في 2 أبريل 2022، بينما من المتوقع أن تبدأ فترة اكتتاب المستثمرين المؤهلين يوم 24 مارس 2022 وتنتهي يوم 5 أبريل  2022.

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