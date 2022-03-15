سوق دبي : المشاركة في الاكتتاب العام لكهرباء دبي ابتداءً من 24 مارس
قال سوق دبي المالي، إنه بإمكان المستثمرين الاشتراك في الاكتتاب العام لـ"هيئة كهرباء ومياه دبي" عبر منصته الرئيسية ابتداءً من 24 مارس حتى 2 أبريل.
وأضاف السوق في تغريده له عبر حسابه في تويتر، أنه بالإمكان الحصول على المزيد من المعلومات من خلال الرابط التالي: https://ipo.dfm.ae.
وتبدأ فترة اكتتاب الأفراد في أسهم الطرح يوم 24 مارس 2022، وتنتهي في 2 أبريل 2022، بينما من المتوقع أن تبدأ فترة اكتتاب المستثمرين المؤهلين يوم 24 مارس 2022 وتنتهي يوم 5 أبريل 2022.
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